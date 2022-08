Revue Nintendo Switch OLED : Le meilleur commutateur, mais toujours le même

Je vais vous simplifier la tâche : la Switch OLED est la meilleure Nintendo Switch qui soit, point final. Mais vos enfants ne s’en soucieront pas. Ou, du moins, le mien ne l’a pas fait.

J’ai appris cela à la dure lorsque j’ai pris le commutateur à écran OLED en bas pour montrer à mes enfants et j’ai obtenu le Cold Hard Shrug of Indifférence. Mon plus petit enfant veut un Switch qu’il peut plier et mettre dans sa poche. Mon fils aîné a pensé que c’était plus agréable, mais a également dit qu’il était d’accord avec le Switch qu’il a. C’est le problème de la dernière mise à jour de Switch : les mises à niveau subtiles sont excellentes, mais elles ressemblent également davantage à des choses que le Switch d’origine aurait dû avoir en premier lieu.



La dernière version du Switch est la plus chère : 350 $, soit 50 $ de plus que la Commutateur d’origine. Est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, oui. A mes enfants, non. Mais je suis vieux, j’ai mal aux yeux et j’adore l’idée des consoles de jeux de table.

j’ai acheté une fantaisie Kindle Oasis à mi-parcours de la pandémie. J’avais déjà un Kindle Paperwhite. Je lis beaucoup. L’Oasis a un écran plus grand et plus agréable. Je ne le regrette pas. Le Switch OLED est comme le Kindle Oasis of Switches.

Cet écran OLED plus grand et plus dynamique est évidemment meilleur. C’est pourquoi beaucoup de gens à CNET (pas moi, cependant) ont un Téléviseur OLED, et nous parlons depuis des années de l’avantage qu’apporte OLED aux téléphones. (Une chose à laquelle je ne connais pas encore la réponse est s’il y a des préoccupations avec brûlure d’écran.) Si vous jouez à beaucoup de jeux Switch en mode portable et que vous voulez la meilleure expérience, c’est tout. Et maintenant que j’y ai joué pendant une semaine, j’aime évidemment ce Switch le meilleur.

Mais l’autre façon dont cela brille est dans le troisième mode du Switch : le mode table.



Enfin une bonne Switch de table

J’ai toujours voulu un Vectrex, une vieille console de jeu des années 80 qui avait des graphismes vectoriels et ressemblait à une mini borne d’arcade autonome que vous mettriez debout sur un bureau. J’avais l’habitude de mettre des iPads petites mini bornes d’arcade. J’adore l’idée d’Arcade1Up Contrecade machines rétro.

Le Switch dispose de deux modes de jeu clairs : portable et connecté à un téléviseur. Mais il y en a un autre. Le mode sur table signifie que vous utilisez le commutateur comme un écran calé et que vous vous blottissez autour de lui avec vos contrôleurs Joy-Con amovibles. Ce mode a généralement été moche avec le Switch d’origine, car sa béquille fragile est terrible et il ne se tient que sous un angle. L’écran de 6,2 pouces du Switch d’origine est également mieux vu à des distances plus courtes, tandis que les jeux de table le rendent trop petit pour les jeux collaboratifs sur écran partagé.

L’écran du commutateur OLED de 7 pouces est beaucoup plus vif et peut montrer plus clairement les petits détails du jeu. De plus, cette béquille arrière est enfin améliorée. Le support en plastique escamotable s’étend sur presque toute la longueur du corps et peut être ajusté à n’importe quel angle subtil, de presque droit à presque plat. Tout comme de nombreux étuis à béquille pour iPad (ou le Microsoft Surface Pro), cela signifie qu’il est enfin utilisable. Cela rend le partage de jeux sur cet écran beaucoup plus amusant pour des jeux comme Pikmin 3 ou des jeux de société comme Clubhouse Games.

Voir, pour les jeux multijoueurs, vous souhaiterez toujours vous connecter à un téléviseur. Le mode de table est vraiment une troisième forme de niche. Mais si vous voyagez avec des enfants, vous finirez peut-être par en profiter beaucoup plus que vous ne le pensiez (et cela semble être une chose incroyable à avoir pour les jeux de table des compagnies aériennes).

Un peu plus grand (mais fondamentalement toujours la même taille)

Le commutateur OLED est un peu plus gros et plus lourd que le commutateur d’origine. Pourtant, j’ai pu le compresser dans un étui de transport de base que j’ai utilisé pour l’ancien Switch très bien. Les dimensions légèrement modifiées signifient qu’il ne glissera pas dans ces anciens articles en carton pliables Labo (si vous vous en souciez), et cela rendra probablement d’autres accessoires et manchons plus étroitement adaptés. Mais jusqu’à présent, on a l’impression d’utiliser l’ancien Switch, juste mieux. Il n’y a aucun changement dans la façon dont les Joy-Cons se connectent aux côtés, c’est donc l’essentiel.

L’affichage : Vif, parfois subtil

Le plus grand écran OLED de 7 pouces est, sans aucun doute, meilleur. Les couleurs sont plus saturées, ce qui fonctionne très bien avec les jeux brillants et audacieux de Nintendo. Effroi métroïde, auquel j’ai joué sur le commutateur OLED, est magnifique. Il en va de même Mario Kart 8 DeluxeLuigi’s Mansion 3, Hadès, Super Mario Odyssey, Untitled Goose Game, Zelda: Skyward Sword, WarioWare : Rassemblez-vous et presque tout le reste que j’ai jeté dessus.

Les lunettes sont plus petites et le tout semble plus moderne maintenant. Vous ne pouvez même pas voir à quel point l’affichage est meilleur sur ces photos (les photos ne racontent pas facilement l’histoire avec des affichages). Mais aussi, le saut vers un écran de 7 pouces n’est pas l’expérience du saut quantique.

Le récent iPad Mini a un écran plus grand, par exemple. L’écran de 7 pouces est plus beau pour tous les jeux, mais il reste parfois un peu petit pour moi et ma vie sur tablette. La résolution 720p est faible pour un écran de 7 pouces, mais je n’ai jamais vraiment remarqué cela.

Une chose que je sais : je ne veux pas revenir à l’ancien Switch maintenant. L’écran a l’air petit et clairement pire, et l’écran OLED me gâte déjà.

Nouveau quai, mais aussi ancien quai

Le nouveau dock avec le Switch OLED dispose désormais d’une prise Ethernet pour les connexions Internet filaires, ce qui n’est pas quelque chose dont j’ai besoin, mais il est utile d’avoir juste au cas où, je suppose. Cette prise signifie qu’un port USB 3 interne est supprimé, mais il reste encore deux ports USB 3 à l’extérieur. Le couvercle de quai arrière amovible est plus facile pour l’accès aux câbles que la porte à charnière ne l’était auparavant. La station d’accueil sert uniquement à connecter le commutateur à votre téléviseur, donc si vous êtes un joueur uniquement portable, c’est à cela que sert cette boîte étrange avec la fente à l’intérieur.

Mais le nouveau Switch fonctionne également dans les anciens docks Switch. Le nouveau quai n’est pas vraiment si nouveau. (Bien que les nouveaux docks puissent obtenir un micrologiciel mis à niveau – ce qui peut signifier de nouvelles fonctionnalités, mais il est difficile de le dire pour le moment.)

Cela fonctionne avec les anciens Joy-Cons! (Mais Joy-Cons n’a pas changé)

Le Switch OLED peut utiliser n’importe quelle paire de Switch Joy-Cons que vous avez, comme toujours. C’est une excellente nouvelle, sauf que les Joy-Cons fournis avec le nouveau Switch ne sont pas différents non plus. J’ai pu essayer le nouveau modèle blanc et noir avec ses Joy-Cons blancs, mais à part le changement de couleur, ils ont exactement les mêmes caractéristiques – et exactement la même sensation. Joy-Cons, pour moi, a fini par se sentir assez vieux par rapport aux contrôleurs Xbox et PS5 solides et confortables. Je voulais des déclencheurs analogiques, un meilleur stick analogique, moins de décalage Bluetooth. Et qui sait si ces Joy-Cons apparemment similaires se cassent aussi facilement que les plus grands font.

Il tourne moins fort jusqu’à présent ?

Le ventilateur de mon ancienne Switch ressemble à un moteur de voiture : je pense que le ventilateur est cassé ou endommagé. Le Switch OLED, jusqu’à présent, a semblé beaucoup plus silencieux. Il y a toujours un évent de chaleur en haut, mais je n’ai pas remarqué autant de bruit.

Plus de stockage (mais obtenez toujours une carte microSD)

Le stockage de base de 64 Go sur le Switch OLED est une bonne amélioration par rapport aux 32 Go des anciens commutateurs, ce qui est bien. J’ai téléchargé 13 jeux avant de le remplir : Les jeux numériques Switch vont de plusieurs centaines de mégaoctets à plus de 10 Go, mais prennent moins de place que les jeux PS5 ou Xbox. Pourtant, il y a un emplacement pour carte microSD sur le Switch comme toujours, et le stockage est bon marché. L’utilisation d’un lecteur de stockage supplémentaire ne nécessite aucune configuration spéciale ni ne vous verrouille sur des marques spécifiques, contrairement aux extensions de stockage PS5 et Xbox Series X.

C’est le seul Switch que je voudrais. Mais ce n’est pas nécessairement celui dont vous avez besoin

Pour moi, il est clair que Le commutateur OLED est le meilleur commutateur, basé uniquement sur les spécifications. Mais cet écran légèrement plus grand et plus lumineux, ces meilleurs haut-parleurs, la station d’accueil légèrement différente et la nouvelle béquille certes très agréable ne constituent pas vraiment une énorme raison de mettre à niveau si vous avez un commutateur dont vous êtes satisfait. Le Switch joue toujours aux jeux comme avant, et exactement aux mêmes jeux. La lecture à la télévision est identique.

Une véritable Commutateur 2 n’est pas encore arrivé et n’arrivera peut-être jamais. Nintendo peut simplement choisir de mettre à niveau lentement des éléments du commutateur au fil du temps, de la même manière que les téléphones se mettent à niveau lentement. À ce stade, le Switch OLED est la meilleure version et celle que je recommanderais à tout nouvel acheteur. Cela vaut les 50 $ supplémentaires s’il s’agit de votre tout premier Switch.

Nous avons plus de cinq ans dans le cycle de vie de la console Switch de Nintendo, et il y a des tonnes de grands jeux. Mais, aussi, le Switch manque clairement du punch graphique des consoles de nouvelle génération comme la PS5 et la Xbox Series X. Les jeux mobiles et les jeux iPad ne cessent de s’améliorer. Il existe de nombreuses façons de jouer à des jeux. Le Switch est toujours une merveilleuse bibliothèque de jeux Nintendo et indépendants et d’autres choses aussi, et un appareil familial stellaire, mais ce n’est qu’une tranche d’un univers de jeu en constante croissance. Nintendo n’a pas a amélioré sa console pourtant – cela a toujours le même processeur qu’avant et dessert le même public. Considérez simplement cela comme une révision qui a coché un tas de fonctionnalités de notre liste de souhaits. Mais pas tous.