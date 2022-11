Revue ‘Next Exit’: Fin de la route

Le film commence avec la scientifique (Karen Gillan) présentant des preuves de l’au-delà – un enregistrement légèrement janky d’un garçon jouant aux cartes avec le fantôme de son père. Son étude porte sur le suicide assisté de ses participants, qui peuvent désormais espérer une vie après la mort. (L’arrangement semble plus macabre que le film ne le reconnaît pleinement.) Rose a hâte d’abandonner ce qu’elle considère comme une vie mal dépensée, et elle finit par partager une voiture de location avec Teddy, qui est également profondément insatisfait mais essaie d’être optimiste. un compagnon.

Dans le premier long métrage de Mali Elfman “Next Exit”, Rose et Teddy (Katie Parker et Rahul Kohli) sont deux inconnus avec quelque chose en commun : ils préféreraient tous les deux être morts.

Sur le trajet de Rose et Teddy à San Francisco, ils ont des rencontres instructives avec un prêtre, un flic plein de regrets, un auto-stoppeur hippie et des membres de la famille éloignés. La paire réticente continue de se recalibrer en réponse et échange des plaisanteries épineuses. Leur périple touche parfois la sensation tragi-comique d’une conversation de fin de soirée émouvante dans un bar.

Mais la chimie des acteurs semble fragile et, comme de nombreux road-movies, elle a du mal à extraire le drame d’épisodes disparates. Quand le sujet est la considération explicite de la valeur d’une vie, c’est un chemin délicat à prendre et ne pas se perdre en chemin.

Prochaine sortie

Non classé. 1 heure 46 minutes. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.