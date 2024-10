Revue Neva : Une aquarelle dévastatrice, magnifique et jouable

Je ne suis pas une femme avec une épée et je ne vis pas dans un monde doux et aquarelle qui est rapidement envahi par des ombres sombres et grêles. Mais j’ai l’impression que oui. La plupart des jours sont un combat alors que je m’attaque à l’abîme qui menace de submerger ; J’ai beaucoup plus en commun, en ce moment, avec NévaLe personnage humain d’Alba est plus frappant que ce à quoi je m’attendais.

Névala suite de Nomada Studio à son jeu de plateforme largement acclamé Griscommence avec Alba réveillant du coude le fantastique louveteau du même nom que le jeu. Elle bâille et s’étire, puis trottine, distraite par la chute des feuilles. Alba et un loup beaucoup plus gros – vraisemblablement la mère de Neva – regardent. Ensemble, le groupe de trois personnes profite de l’air printanier et des éclats de verdure jusqu’à ce qu’une ombre familière envahisse l’environnement. Les oiseaux tombent du ciel, morts et noircis de fleurs au lieu de pourrir. Le plus grand loup plisse les yeux et s’accroupit tandis qu’Alba dégaine son épée. L’obscurité l’emporte, assommant Alba et réduisant le plus grand loup. Alba et Neva se rendent compte plus tard de la réalité de ce qui s’est passé : la compagne d’Alba, la mère de Neva, est morte.

Image : Nomada Studio/Devolver Digital

Bien que consumées par le chagrin, la vie ne s’arrête pas pour Alba et Neva. L’obscurité leur démange toujours le dos, menaçant de les consumer NévaC’est un monde luxuriant, mais ils doivent avancer ensemble. La vie ne s’est pas arrêtée pour moi non plus lorsque mon chiot de 8 ans – mon meilleur ami – est décédé fin mai. Une obscurité rampante, le cancer, nous a suivis pendant quatre mois avant de progresser beaucoup trop loin. Ma vie n’est pas la même sans lui et elle ne le sera jamais. Mes journées assombries par le chagrin, j’ai dû avancer car quelqu’un d’autre dépendait de moi. Bien avant sa mort, alors qu’il allait encore bien, mon partenaire et moi avons décidé d’adopter un chiot. Nous devions la récupérer début juin. Ce qui s’est avéré être un jour après la mort de notre garçon. Comme Neva, notre chiot est le portrait craché de celui qui l’a précédé. Elle est si petite, si curieuse et toujours distraite. Elle a besoin de conseils. Neva aussi.

Pour la majorité de Névavous incarnerez Alba. Pour commencer, Neva suit principalement Alba ; Alba, en appuyant simplement sur un bouton, peut appeler le chiot, le poussant à traverser une brèche effrayante ou à travers un territoire dangereux. Ce qui commence en grande partie comme un jeu de plateforme traditionnel avec des combats simples devient de plus en plus complexe à mesure que Néva continue. Mais au début, Neva est un chiot de part en part et se comporte comme tel ; Neva s’enfuira et aura des ennuis si elle n’est pas terriblement distraite par un papillon brillant. Je vois les similitudes avec mon propre chiot : nous avons passé tellement de temps dehors avec l’apprentissage de la propreté, et juste au moment où elle doit s’accroupir et faire pipi, une abeille apparaît. C’est maintenant l’heure de jouer. Au fur et à mesure que le jeu avance, et comme dans la vie elle-même, c’est Neva qui évolue Névanaturellement. Elle grandit en taille, oui, mais en volonté aussi. Le lien entre les deux se forge grâce à leur lutte commune pour apprendre l’un l’autre. Comment cela se joue dans Néva est dans la façon dont la plate-forme et les défis s’adaptent pour faire place aux nouvelles capacités de Neva. Alba ne change jamais. Neva le fait.

À terme, Neva aidera à combattre des monstres plus gros et à participer à des sections de plate-forme plus compliquées. Cependant Néva est une progression par rapport à sa difficulté, ce n’est jamais un jeu difficile. (Et si une partie du combat vous retient, vous pouvez passer au mode histoire, qui élimine les dégâts.) Certains peuvent trouver Néva trop simple, peut-être si vous vous attendiez à quelque chose avec une difficulté semblable à celle d’une âme. Ce n’est pas ce jeu-là. D’une durée d’un peu plus de quatre heures, les combats sont globalement limités. Mais les séquences de combat ont pour objectif de démontrer l’évolution de la relation entre Alba et Neva plutôt que d’exister comme un simple élément de défi. C’est la bonne durée pour un jeu éthéré comme Névaquelque chose qui dépend tout autant de la façon dont cela vous rend sentir comme il le fait réellement en le jouant. Il n’y a pas de dialogue dans Néva – à l’exception d’Alba qui crie son nom – donc le gameplay est comment le récit est exprimé de manière experte. C’est très similaire à Gris de cette façon ; vous pouvez également voir l’héritage de Nomada Studio dans les couleurs sourdes, l’architecture géométrique et la tristesse accablante.

Image : Nomado Studio/Devolver Digital

Entre combat et plateforme, Nomada Studio utilise également de longues périodes de presque rien d’une manière étonnamment émotionnelle. Il y a beaucoup de moments tout au long Néva où la seule chose que je fais est de pousser le joystick de mon contrôleur vers la gauche ou la droite – avec ou sans Neva – dans le but d’avancer simplement. J’ai en fait trouvé un élément de défi dans ces moments trop calmes : est-ce que je vais dans le bon sens ? Est-ce vraiment important ? J’avance juste.

Dans ces moments-là, je pense à mes propres chiens, à Alba et Neva, et au loup qui les a précédés. J’ai beaucoup réfléchi à la façon dont ma relation avec le nouveau chiot va changer et se développer – à la façon dont elle sera différente ou identique à celle avec mon meilleur ami. Rien ne remplace ce que j’ai perdu, ce qu’Alba et Neva ont perdu. Mais même forgé dans le chagrin, quelque chose de beau grandira. Nous allons simplement avancer. Alba et Neva aussi.