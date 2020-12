La défense de femmes comme Hosseini a conduit, en partie, à l’arrestation de Sotoudeh en 2018 et à une peine de 38 ans et 148 coups de fouet, selon son mari, Reza Khandan. Un historique de poche du bilan instable de l’Iran en matière de droits de l’homme, ainsi que des exemples du travail politique de Sotoudeh en faveur des femmes, des enfants et des minorités, fournissent le contexte de ses diverses incarcérations en tant que directeur, Jeff Kaufman, compile des images secrètement capturées à partir de plusieurs sources. Des entretiens avec des exilés iraniens et d’autres militants enrichissent son portrait, tout comme des moments chaleureux avec Sotoudeh, Khandan et leurs deux enfants.