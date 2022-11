Revue ‘Nanny’: un nouveau travail qui avale sa vie

Il y a une brève scène parfaitement calibrée au début de “Nanny” lorsque le personnage principal voit pour la première fois la pièce où elle doit dormir. Fraîchement arrivée à New York en provenance du Sénégal, elle a été embauchée par une famille blanche comme baby-sitter. Alors que la mère de famille la guide à travers l’appartement lumineux et spacieux, la nounou semble enthousiasmée par son nouveau poste jusqu’à ce qu’elle voie la petite pièce sombre où elle dormira tard le soir. “Ce n’est rien d’extraordinaire”, dit l’employeur, croyant clairement le contraire, alors que le sourire de la nounou s’estompe dans la lumière grise et triste.

La nounou, Aisha (une charmante Anna Diop), retrouve gracieusement son aplomb, malgré l’exubérance cassante et le physique tendu de la mère. Au moment où cette femme mal à l’aise, Amy (Michelle Monaghan), demande si elle peut serrer Aisha dans ses bras – après lui avoir laissé un classeur rempli d’horaires et de chiffres et un réfrigérateur rempli de plats préparés – un monde absurde et difficile de privilèges et de ses mécontentements s’est ouvert vers le haut, révélant ses secrets. Ils continueront à se répandre tout au long de “Nanny”, qui suit Aisha alors qu’elle tente de naviguer dans sa nouvelle vie tout en s’accrochant à son ancien et au jeune fils bien-aimé qu’elle a laissé derrière elle.

Avec des bandes de couleurs vibrantes et une pulsation régulière, la scénariste-réalisatrice Nikyatu Jusu, qui fait ses débuts dans un long métrage, esquisse vivement le monde d’Aisha avec des détails précis, des performances naturalistes et des secousses sournoises d’humour sardonique. Tout coule avec un réalisme non forcé, ou le ferait, s’il n’y avait pas le malaise croissant qui tiraille au bord du cadre peu de temps après qu’Aisha commence à travailler pour la famille, créant de légères perturbations dans l’air. Ces ondulations sont presque imperceptibles au début, bien que même lorsqu’elles commencent à engloutir Aisha, il n’est pas clair si elles émanent du plus profond d’elle ou de forces malveillantes extérieures.





Il faut un certain temps pour comprendre ce que fait Jusu. La prémisse de l’histoire et certains de ses détails bien observés – une œuvre d’art totémique, un baiser non invité – suggèrent initialement qu’elle riffe sur “Black Girl”, le chef-d’œuvre du cinéaste sénégalais Ousmane Sembène en 1966 sur la mort tragique d’une femme africaine alors qu’elle travaillait pour une famille raciste en France. Pourtant, malgré les similitudes entre son film et le film de Sembène, Jusu aborde des questions de pouvoir dans un contexte culturel spécifique dans lequel, entre autres, la tolérance raciale blanche est devenue une sorte de masque que les Blancs ostensiblement éclairés ne revêtent que lorsque cela leur convient. eux, quand ils doivent faire preuve de sensibilité raciale ou ont besoin de quelque chose de la part des Noirs.