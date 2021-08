Revue « Naked Singularity »: Injustice For All

Saupoudré d’héroïne et parsemé de lowlifes, « Naked Singularity » de Chase Palmer fusionne le drame juridique et la science-fiction dans une câline criminelle difforme.

Commençant 12 jours avant quelque chose appelé « l’effondrement » – quand, comme on le laisse entendre, l’espace et le temps se réorganiseront d’une manière ou d’une autre – l’intrigue en lambeaux tourne autour de Casi (John Boyega), un défenseur public surmené à New York. Écœuré par un système de justice pénale qu’il considère comme une machine sans cœur, Casi le déclare régulièrement à un juge irritable (une ravissante Linda Lavin), généralement au détriment de ses malheureux clients.

À l’extérieur de la salle d’audience, cependant, Casi est amené du côté obscur par Lea (Olivia Cooke), une employée de fourrière qui est dans le pétrin après avoir frappé le mauvais gars. Une cachette de drogue volée appartenant à un cartel mexicain est cachée dans l’un des véhicules de Lea, et est recherchée par plus que son skeevy branchement. Ce choc compliqué d’intérêts concurrents, cependant, est si mal expliqué qu’il est aussi difficile à démêler qu’à apprécier.