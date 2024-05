Revue musicale : « Ship to Shore » du guitariste britannique Richard Thompson est un joyau, avec des solos éblouissants

Depuis plus d’un demi-siècle, le guitariste britannique Richard Thompson albums créés rempli de personnages curieux, de lamentations d’amour, d’accords sombres, d’humour noir et d’un travail de guitare sans égal.

Cela fait de chaque sortie un motif de célébration, ce qui est le cas de son nouvel album « Ship to Shore ». Cela met fin à une interruption d’enregistrement de cinq ans, la plus longue pause de la carrière de Thompson. Son rythme typiquement prolifique a été ralenti en partie par l’achèvement de ses mémoires captivants de 2021« Beeswing : perdre mon chemin et trouver ma voix 1967-1975. »

« Ship to Shore » valait la peine d’attendre car l’album répond à ses normes toujours élevées tout en sonnant comme personne d’autre. Il n’a jamais mieux chanté et ses solos irréguliers sont des merveilles concises et constantes.

Thompson a produit l’ensemble, enregistré en Woodstock, État de New York. Il comprend sa section rythmique géniale composée du bassiste Taras Prodaniuk et du batteur Michael Jerome. David Mansfield fournit du violon occasionnel.

L’ambiance est sombre, comme d’habitude pour Thompson, avec une grande partie de la musique en mode mineur alors qu’il chante sur les démons et les fantômes, la peur et l’effroi, les moments difficiles, le SSPT et le chagrin d’amour – beaucoup de chagrin d’amour. L’amour aveugle, sème la confusion, tourne mal et fond. « La romance », conclut-il, « est surfaite » dans la chanson « Trust ».

Il y a des morceaux de britishness, comme lorsque Thompson rime affectueux et sale avec chemise sur « Peut-être », une chanson inhabituellement rebondissante qui évoque les charts pop de 1965 jusqu’à ce qu’elle vire à un pont sauvage. Il explore son intérêt pour la musique de la Renaissance sur « The Old Pack Mule », une chansonnette avec guitare macabre et un chœur à chanter.

Parmi les autres moments forts, citons « Turnstile Casanova », animé par une guitare brillante et un chant jovial, et « Life’s a Bloody Show », l’histoire d’une âme morte qui ressemble à « Fergus Laing », le scélérat clownesque dans une chanson de Thompson de 2015. du même nom qui fut bientôt dépassé par la réalité.

L’ensemble s’ouvre sur « Freeze », une cabane et un appel à rester actif. Thompson, 75 ans, suit ce conseil, et sur le dernier « We Roll », il réfléchit à la vie dans une valise qui est le résultat de son programme de concerts toujours chargé.

«Je dois être fou», réfléchit le guerrier de la route, mais il y a de nouvelles chansons à chanter.

