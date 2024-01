Revue musicale : l’album live « Hackney Diamonds » des Rolling Stones vous offrira une fête sérieuse FOMO

“Comment ça va?” » demande Mick Jagger à la foule, arrivant pour un concert dans un club de Manhattan.

Vous avez bien lu : un concert en club. Et que feriez-vous si vous étiez dans un club et que le groupe house s’avérait être les Rolling Stones ?

Certes, ce n’était pas une surprise totale lorsque Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, ainsi que quelques musiciens invités et un invité très en vue, est venu jouer à Racket NYC, capacité d’environ 600 personnes, en octobre. La foule, composée de gens de l’industrie et de VIP comme Elvis Costello et Trevor Noah, s’était rassemblée pour célébrer la sortie de «Hackney Diamonds» le premier album de nouvelles chansons des Stones en 18 ans.

Il y avait des espoirs, mais la plupart ne savaient pas que le groupe jouerait sept morceaux – quatre du nouvel album et trois succès de longue date, dont « Jumpin’ Jack Flash ». Peu de gens peuvent dire qu’ils étaient là, mais il existe désormais une façon de recréer l’expérience : « Hackney Diamonds (Live Edition) », un CD de deux disques sorti vendredi, comprend à la fois l’album studio et le spectacle live.

« Nous allons jouer à l’ancien, nous allons jouer au nouveau ! » Jagger dit à la foule. Tout d’abord, le vieux : « Shattered », dans lequel le groupe chante bien sûr New York, où le taux de criminalité « monte, monte, monte ». C’était en 1978, mais devinez quoi, nous avons encore des « rats dans le West Side » (sans doute plus) et oui, des « punaises de lit dans les quartiers chics » aussi.

Nous obtenons ensuite “Angry”, le grand single (maintenant nominé aux Grammy Awards) de “Hackney Diamonds”, dans lequel Mick plaide: “Ne vous fâchez pas contre moi, je ne vous ai jamais causé de douleur.” Mais à la fin, il part pour le Brésil. Et puis « Whole Wide World », avec Richards et Wood qui semblent passer un très bon moment (dans les vidéos, le groupe sourit beaucoup – sûrement dynamisé par l’enthousiasme suscité par le nouvel album).

« Partout où je regarde, il y a des souvenirs de mon passé », dit la chanson, mais ces gars – aujourd’hui âgés de 80 ans (Mick et Keith) et 76 ans (Ronnie) – font également un clin d’œil à l’avenir : « Et vous pensez que la fête est finie. , mais cela ne fait que commencer… »

Un autre vieux morceau, “Tumbling Dice”, présente d’excellentes voix de sauvegarde de Chanel Haynes. Cette ambiance agressive de « Angry » revient avec « Bite My Head Off » – mais hélas pas de Paul McCartney, qui jouait de la basse pour l’album studio. Sir Paul pourrait-il rejoindre le groupe lors d’une tournée ? On peut rêver.

Un « Jumpin’ Jack Flash » entraînant, souvent la chanson de rappel du groupe, clôt le spectacle – enfin, pendant une seconde, car nous savons que les Stones reviennent toujours.

Et c’est ce qu’ils font, avec les « Sweet Sounds of Heaven » imprégnés d’évangile. Mick commence et puis, bien sûr, Lady Gaga sort pour faire son duel vocal avec le leader, les deux échangeant “Oh ouais!” hurle.

À la fin, Gaga salue ce groupe de bar prometteur : « New York City, The Rolling Stones ! » Jagger suggère : « Saluons-nous. »

Et maintenant, direction les arènes. À tous ceux qui les ont vus dans cette petite salle : félicitations. Pour tout le monde, le FOMO est réel.

