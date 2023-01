Revue ‘Missing’ : Maman est perdue dans la matrice

Le gadget derrière “Missing”, un thriller techno intense sur une adolescente nommée June (Storm Reid) qui se rend sur Internet pour retrouver sa mère (Nia Long), est que les réalisateurs et scénaristes, Will Merrick et Nick Johnson, cadrer l’action sur des écrans d’ordinateur. Toutes les recherches de June sont cloîtrées dans des applications qu’elle ouvre dans une panique croissante. C’est une enfant sevrée sur Internet qui a à peine pris la peine de parler à sa mère avant même la disparition de ses parents. Au départ, June célèbre le fait d’avoir la maison pour elle en recherchant sur Google “Comment jeter un rageur”. Ses amis publient consciencieusement son ivresse sur Instagram afin que nous, spectateurs, puissions en être témoins.

“Missing” capture les distractions constantes de l’ère moderne. Les fenêtres pop-up attirent continuellement l’attention de June. Cependant, les moments les plus engageants du film puisent dans la cyber-nostalgie plus ancienne des jeux d’aventure textuels des années 1970, où les problèmes sont résolus en tapant la bonne commande : Enter cave. Brandir l’épée. Écrivez « Puis-je voir la caméra de sécurité ? » dans un traducteur anglais-espagnol en ligne pendant que vous êtes au téléphone avec l’hôtel de votre mère. Ce n’est pas vraiment captivant de regarder June télécharger et installer WhatsApp pour qu’elle puisse passer des appels vidéo en Colombie. Pourtant, il y a un certain plaisir dans une quête de cerveaux sur muscles qui nous flatte d’imaginer que nous pourrions être assez intelligents pour le résoudre nous-mêmes, malgré les rires qui surviennent lorsque le score de Julian Scherle gonfle si prodigieusement pour les percées numériques de juin que vous penseriez Conan avait frappé une armée. Encore plus loufoque est une scène émouvante qui se construit jusqu’à June promettant cette promesse larmoyante à sa mère disparue: “J’arrêterai de me moquer de toi pour avoir utilisé Siri pour tout.”

Lorsque la quête de June devient virale, l’enquête – ainsi que son rôle dans son propre récit – lui échappe presque. Trop de connectivité peut être un cancer, semblent dire Merrick et Johnson, et la plupart d’entre nous sont déjà d’accord. Pourtant, il y a une séquence étrangement émouvante lorsque June s’introduit dans l’application de rencontres de sa mère et, pour la première fois, apprend à la voir comme une femme avec ses propres désirs. Mieux encore, c’est un peu l’acteur Joaquim de Almeida dans le rôle de Javier, un travailleur de concert à Carthagène – «nettoyage, électricité, vous savez» – que June embauche pour faire de la reconnaissance sur place à bas prix. Javier n’a qu’une note de deux étoiles et demie, mais il est si bon que j’ai passé le film à espérer que June prendrait une minute pour lui écrire une critique élogieuse.

Classé PG-13 pour la consommation d’alcool et la violence chez les adolescents. Durée : 1h51. Dans les théâtres.