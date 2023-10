Revue Meta Quest 3 : excellentes mises à niveau, mais nous avons besoin de plus de nouvelles applications – Vidéo

9 octobre 2023 Jeux de réalité virtuelle

Haut-parleur 1 : Notre casque préféré est le MedQuest Two depuis des années. Il y a maintenant une mise à jour, la MedQuest trois fois par an, pleine de casques VR. Comment ce nouveau se compare-t-il et est-il celui qui surpasse le Quest deux, voici ce que vous devez savoir. J’utilise donc le MedQuest Three depuis environ une semaine jusqu’à présent, et j’observe beaucoup de choses. La première chose que vous devez savoir, c’est quoi de neuf ? Eh bien, il y a beaucoup de mises à niveau ici. Tout d’abord, il y a un nouveau processeur, [00:00:30] un Qualcomm Snapdragon XR deux Gen deux, de meilleurs graphismes, une meilleure vitesse. Il existe une résolution plus élevée et de meilleurs objectifs. Ils sont plus clairs. Il a un champ de vision plus large. Il y a des caméras supplémentaires ici. Les contrôleurs sont plus petits, mais ce que Met met vraiment en avant ici, c’est la réalité mixte. La réalité mixte est la possibilité de mélanger la réalité virtuelle avec ce que voient vos caméras sur votre casque dans le monde réel. Haut-parleur 1 : C’est ce qu’on appelle la réalité mixte pass-through, par opposition à quand [00:01:00] vous portez des lunettes AR, qui vous permettent de voir le monde réel avec des images AR fantomatiques qui se chevauchent, et c’est le type de technologie que vous verrez sur l’Apple Vision Pro et probablement sur les futurs casques VR, car la puce de Qualcomm est ça va être dans beaucoup d’autres sur toute la ligne. Ce qui est amusant, c’est que je peux réellement vous montrer à quoi ressemble la réalité mixte, grâce au fait que le Quest Three peut capturer ces images et les envoyer à l’application téléphonique. Le Meta Quest 3 vous offre essentiellement le type d’expérience [00:01:30] avec une réalité mixte. C’est un peu comme ce qui avait été promis par magie il y a longtemps, la possibilité de mailler votre pièce, d’analyser votre environnement et d’y superposer des éléments virtuels. Il existe quelques applications qui le font déjà. Haut-parleur 1 : One est une application de jeu de démonstration que Meta propose sur la Quest trois appelée First Encounters. Elle vous permet de faire s’écraser des objets hors des murs dans votre pièce et de tirer sur de petites créatures. C’est la démo la plus sauvage et la plus amusante qui soit. le casque en ce moment. C’est génial, mais ça peut aussi sembler un peu [00:02:00] un peu gadget. La question est : qu’allez-vous en faire d’autre ? Eh bien, le Quest Pro a rencontré son casque de suivi oculaire sorti l’année dernière, a également fait de la réalité mixte, mais il y a une caméra de détection de profondeur ici en plus de caméras couleur bien améliorées qui rendent cette réalité mixte plus réelle, je parie que vous ‘ Cela nous intéressera, mais nous avons besoin d’applications, de jeux et d’expériences qui nous feront ressentir cette différence. À l’heure actuelle, dès la première semaine, je n’ai vu qu’une poignée d’applications qui l’utilisent, pas beaucoup d’applications tueuses. Haut-parleur 1 : je suis vraiment curieux [00:02:30] dans quelle mesure il est introduit à plus grande échelle sur la plate-forme logicielle de Meta. En quoi diffère-t-il du Quest Two ? Eh bien, c’est la chose dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c’est fondamentalement la même proposition. Il exécute deux applications Quest. Il a le même écosystème logiciel. Vous pouvez exécuter ces jeux. Vous avez le même type d’écran avec toutes les applications, tout ce à quoi vous êtes habitué avec ce qu’est la VR sur le Quest et qui se retrouve dans le Quest trois, cela donne également l’impression d’être un téléphone ou une tablette mis à niveau. Haut-parleur 2 : Donc, dans ce sens, [00:03:00] Je m’attendais peut-être à un environnement un peu plus transformé. Cela commence en réalité mixte, mais Metta l’a fait un peu plus tôt sur le Quest deux et le design du Quest Two est un peu similaire à celui du Quest trois. Même s’il est plus petit au départ, il a à peu près le même poids. Il a un type similaire de fixation de sangle, ce sont donc des sangles élastiques et vous pouvez sortir d’autres types d’accessoires et les ajouter si vous le souhaitez, comme une sangle élite. Les contrôleurs sont plus petits, donc [00:03:30] ils se sont débarrassés de ce gros anneau de suivi en plastique, mais la poignée et le placement des boutons, tout est à peu près pareil sinon, ce qui est génial. Si vous aimez vraiment la sensation des deux contrôleurs Quest, ils se chargent toujours avec USB C. Il a toujours une prise casque et il met toujours un peu d’audio dans votre oreille via ces haut-parleurs qui sont près de votre oreille et que les gens peuvent entendre, mais c’est un peu comme si c’était intime. Haut-parleur 2 : Le Quest 3 n’a pas de suivi oculaire, ni le Quest deux, ni le Quest Pro, ni le Vision Pro d’Apple et le PlayStation VR deux. [00:04:00] avoir un suivi oculaire. Ce n’est pas une très grosse perte pour le moment, mais si vous cherchez un moyen de transformer vos interactions avec la réalité virtuelle, cela pourrait être un échec à l’avenir, car Apple parie que le suivi oculaire et le suivi manuel équivalent à une toute nouvelle interface. . Meta dispose d’un suivi manuel qui s’améliorera probablement, mais il n’y a pas de suivi oculaire, vous souhaiterez donc peut-être toujours utiliser par défaut ces contrôleurs. La durée de vie de la batterie devrait être à peu près la même, soit environ deux heures de plus ou moins. Alors pour moi, j’ai trouvé qu’il suffisait de jouer un moment le soir, et puis j’y vais [00:04:30] vouloir chercher à le recharger. Les contrôleurs utilisent toujours des piles AA, un peu comme le Quest 2, et celles-ci avaient une très bonne autonomie, ou vous pouvez même insérer ces piles sans contact sophistiquées pour le chargement. Haut-parleur 2 : Mais ceux-ci sont livrés avec la station de chargement Quest 3 de Meta, que je montre ici, très belle et très chère. C’est 130 $. C’est beaucoup d’argent. Il existe un certain nombre d’accessoires que Met vend déjà pour le Quest trois, allant d’un bracelet élite mieux ajusté. Il y a un bracelet élite avec batterie, ce que je n’ai pas fait [00:05:00] essayer. Il y a une mallette de transport. Il y a cette station de recharge. Tout cela vous coûtera 70 $ pour le boîtier, 130 $ pour la station de charge, 70 $ pour la sangle élite, et le modèle de base du Quest trois coûte 500 $. Si vous souhaitez obtenir celui avec 512 Go de stockage, cela coûte 650 $. Donc, si vous commencez à acheter beaucoup d’accessoires, cela pourrait représenter une proposition proche de mille dollars. C’est beaucoup d’argent, mais vous pouvez investir avec seulement 500 $ et le recharger avec USBC et simplement obtenir un type de boîtier, peut-être moins cher. je [00:05:30] Je recommanderais un étui et vous n’avez pas vraiment besoin de tous les autres éléments. Prenons un moment et réfléchissons à l’avenir. Que va-t-il se passer à l’avenir en VR et AR ? Eh bien, c’est bien sûr une grande inconnue, mais de nombreux produits arriveront l’année prochaine. Ces produits vont probablement définir un nouveau paysage informatique, peut-être dans le cas d’Apple, certainement en faisant flotter deux applications D et un écosystème d’applications. Samsung et Google pourraient essayer le haut-parleur 3 : pour faire de même. Où cela laisse-t-il la méta ? Est-ce une sorte [00:06:00] de plateforme informatique avancée ? Eh bien, vous pouvez déjà l’utiliser comme moniteur pour travailler sur votre ordinateur, tout comme vous pouvez le faire avec le Quest Two. La résolution de cet écran est plus que suffisante pour travailler et même pour regarder des émissions de télévision et les faire flotter dans votre chambre avec vous. Ce n’est pas la qualité cinéma que j’ai ressentie avec l’Apple Vision Pro, mais c’est un casque à 3 500 $. Ce qui est intéressant ici, c’est que pour 3 000 $ de moins, oui, 3 000 $ de moins, [00:06:30] vous pourriez profiter de beaucoup de ces expériences pour 500 dollars. Et Meta propose également un certain nombre d’applications de fitness, ce type d’activités en mouvement complet, la boxe ou Beat Saber, qui n’ont pas encore été mises à jour pour la réalité mixte. Ce sont ces éléments qui font du Quest une proposition vraiment intéressante par rapport à la PlayStation VR 2 ou même à l’Apple Vision Pro en 2020. Haut-parleur 3 : C’était une mise à niveau évidente. Le Quest 2 était un meilleur produit et coûtait cent dollars moins cher. [00:07:00] Désormais, le Quest Three est un meilleur produit dans tous les domaines et sera probablement le meilleur casque VR à ce prix, mais il coûte 200 $ de plus. Maintenant, si vous avez un Quest deux en ce moment, je pense que vous pouvez attendre car beaucoup d’applications pour le moment n’ont pas été mises à jour, et le Quest trois va attendre ces applications, et sinon beaucoup de gens ne le possédez pas encore, peut-être que les développeurs ne monteront pas tous à bord à moins que Meta ne les pousse, mais l’année prochaine, six mois plus tard, tout pourrait changer. La Quête a évolué au fil du temps. Ajout du suivi des mains, [00:07:30] ajout de toutes sortes de fonctionnalités expérimentales Met va ajouter des fonctionnalités d’IA à bord l’année prochaine. Cela pourrait donc vraiment se transformer en un produit très différent et, à un moment donné, le Quest 2 ne sera plus pris en charge, et ce sera le produit, cet appareil à 500 $. Haut-parleur 3 : C’est remarquable ce qu’il inclut, ainsi que toutes les fonctionnalités, la résolution et tout ce qui en fait un produit vraiment, vraiment cool. Ce n’est peut-être pas encore une mise à niveau indispensable, mais je parie que lorsque tous ces casques sortiront l’année prochaine, celui-ci sera toujours le plus abordable, ce qui en fait un appareil vraiment intéressant, [00:08:00] console de jeu, quoi que vous souhaitiez pour explorer l’AR et la VR en tant que console de jeu, c’est certainement itératif, mais je pense que cela va devenir l’une des meilleures expériences de jeu VR qui existent. Oh, et au fait, ai-je mentionné que cela fonctionne également avec votre PC ? Donc rien que pour cela et pour sa haute résolution, cela pourrait être un excellent choix. Voici donc les choses que j’aime et n’aime pas dans le Quest Three. Ce que j’aime, les graphismes sont meilleurs. L’écran et les objectifs sont bien meilleurs et il peut faire de la réalité mixte, ce qui est vraiment cool [00:08:30] astuce. Ce que je n’aime pas, c’est 200 $ de plus. La durée de vie de la batterie n’a pas changé et Meta n’a pas trouvé d’autre moyen pour que cela fonctionne avec des applications et d’autres écosystèmes logiciels qui soient différents de la façon dont Quest le faisait déjà. Nous allons continuer à suivre la Quest 3 au fil du temps et voir comment elle évolue car il y aura beaucoup plus de choses plus tard qui seront vraiment intéressantes à découvrir.