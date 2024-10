Revue McNeal – Robert Downey Jr brille dans un jeu confus sur le thème de l’IA | Broadway

TL’écrivain Jacob McNeal est, entre autres choses, un romancier à succès et influent, un lauréat estimé du prix Nobel de littérature, un écrivain au style cohérent et suffisamment public pour servir d’incitation à ChatGPT. D’un autre point de vue : un goujat narcissique, un père terrible, un ivrogne solitaire. Les gens se demandent s’il est un génie, un imposteur, un iconoclaste. Après près de deux heures avec lui, on ne sait pas exactement lequel. Bien que rendu vivant de manière fascinante par Robert Downey Jr dans la nouvelle pièce confuse et parfois poignante du même nom d’Ayad Akhtar, McNeal reste plus un reflet qu’un personnage – une projection du succès, un exutoire pour les angoisses liées à l’intelligence artificielle, un chiffre pour déstabiliser la vision de chacun. réalité.

Tous ces angles offrent un matériau fertile pour un jeu d’idées, et à l’honneur d’Akhtar, McNeal est non seulement une pièce originale rare de Broadway, mais aussi une pièce ambitieuse, compte tenu de l’affiche étoilée et de la mise en scène éclatante et avant-gardiste du Lincoln Center. C’est aussi partout, une pièce de performances fortes – Downey, lors de ses débuts à Broadway, au premier rang d’entre elles – qui s’irritent contre des idées vagues et rudimentaires sur une technologie vaguement macabre.

Les choses commencent assez simplement : une interface iPhone géante, baignée de lumière bleue, se profile au-dessus de la scène, la page d’accueil suivant les minutes défilantes le vendredi 10 octobre d’une manière curieusement familière à la plupart des spectateurs. Dans un avenir proche, l’IA de type ChatGPT sera encore plus fermement ancrée dans la vie quotidienne américaine – assez, comme le fait remarquer McNeal avec désinvolture dans le bureau du Dr Sahra Grewal (Ruthie Ann Miles), que plusieurs best-sellers du New York Times soient ouvertement composés. grâce à l’apprentissage automatique.

La pièce se déroule en chapitres chronologiques dans les derniers jours de la carrière distinguée de McNeal : un rendez-vous pour diagnostiquer une maladie du foie ; un discours triomphalement ivre et moralisateur d’acceptation du prix Nobel ; une rencontre avec son agent Hammy Stephie (Andrea Martin); une réunion avec son ancien fils adulte Harlan (un Rafi Gavron nerveux), qui nourrit une haine intense pour le père qu’il blâme pour le suicide de sa mère des décennies plus tôt (et qui comporte des révélations de type telenovela qui m’ont presque fait sortir complètement de la pièce). Certains frisent le surréaliste ; certains, en particulier un tête-à-tête entre McNeal, fièrement réveillé, et une jeune journaliste noire du New York Times (Brittany Bellizeare, une vedette) attisent une tension propulsive de gauche alors que le romancier plonge plus profondément dans la bouteille de whisky. . (Les sets évocateurs de Michael Yeargan et Jake Barton couvrent les deux, le plus agréablement publiés dans une bibliothèque somptueuse pleine de titres réels et inventés.)

Mais au fil des chapitres, la cohésion narrative se détend. Car chaque intermède brouille délibérément les pistes en introduisant la perspective d’un matériel généré par l’IA – la voix de Downey Jr, dans le rôle de McNeal, incitant la machine à décrire les scènes dont nous sommes sur le point d’assister et fournissant du matériel personnel à synthétiser. Finalement, les projections livrent des dialogues sous forme de deepfakes de McNeal et de sa défunte épouse/ancienne amante (Melora Hardin). (Le programme attribue les « composites numériques » à la société AGBO.)

Akhtar, dramaturge et romancier lauréat du prix Pulitzer (en 2013 pour Disgraced), a habillé une tendance grinçante et fiable – un écrivain écrivant sur l’écriture – avec le drame hallucinant et remettant en question la réalité de nos peurs avec l’IA. Les dispositifs de cadrage n’ont pas besoin de faire grand-chose pour effleurer, sans abîmer, les frontières entre inspiration et exploitation, entre emprunt et vol, entre assistance et tricherie. Même si le délimiter de cette façon donne l’impression d’accorder trop de crédit à la pièce, McNeal pousse tout au plus ces lignes de fracture, apparemment ravi d’aborder le sujet comme une fin en soi.

Downey, opérant fermement dans sa voie de charisme sage et sardonique, est au moins jamais moins que convaincant, et heureusement sur scène pendant presque tout le spectacle; tout l’exercice en vaut la peine pour voir un acteur au sommet de sa forme, apparemment facile. Il présente McNeal à la fois comme un narcissique au bout de son chemin et comme une provocation des lignes éthiques floues de l’IA. Une telle provocation ne contient que peu d’informations, au-delà du fait que l’IA fait peur et pourrait aggraver les choses ; L’idée la plus intéressante de McNeal est peut-être l’idée peu originale selon laquelle l’IA générative permettra aux narcissiques, ou qu’elle permettra aux gens de s’exprimer à travers un médium artistique sans faire de dur travail artisanal.

McNeal termine sur une note déroutante, en invoquant explicitement la question : qu’est-ce qui est réel et comment le savoir ? On pourrait généreusement lire la descente de la pièce dans la confusion comme un méta-traité sur ce qu’un monde plein de déchets d’IA et de matériel généré de manière douteuse va infliger à notre perception, aussi ténue soit-elle. On pourrait aussi dire que c’est un peu une ambiguïté non méritée. Nos standards ne sont pas encore tombés au point de ne plus espérer un art avec une vision claire.