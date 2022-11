Revue McAfee+ : Security Mega-suite avec Identity Protection

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Une solution complète pour tous les aspects de la protection numérique

Prise en charge illimitée des appareils incluse

VPN avec trafic illimité inclus

Simple à utiliser, même pour les moins férus de technologie Les inconvénients La facturation annuelle représente une dépense plus importante

Le VPN n’est pas vraiment configuré pour les appareils de streaming

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour tous les systèmes d’exploitation et dans tous les pays Notre avis Réinventer la protection en ligne pour le monde moderne coûte un peu plus cher, mais McAfee+ est d’une grande valeur car il offre la tranquillité d’esprit.

À une époque où la plupart des appareils disposent d’une sorte de protection antivirus intégrée, il serait très facile pour des piliers comme McAfee de basculer et de perdre lentement leur pertinence. Bien sûr, McAfee ne le voit pas de cette façon et McAfee+ est la réponse – un package de cybersécurité complet qui va au-delà du simple blocage des méchants pour offrir une protection globale pour tout ce que vous faites en ligne.

McAfee+ est la réponse – un package de cybersécurité complet qui va au-delà du simple blocage des méchants pour offrir un anneau d’acier holistique complet pour tout ce que vous faites en ligne.

Quiconque connaît McAfee Total Protection se sentira chez lui, principalement parce que ce est Protection totale, mais Suite Total. Le « plus » n’est certainement pas non plus simplement un gadget marketing.

McAfee+ ne remplace pas Total Protection : de nouvelles versions 2023 de la gamme antivirus existante sont disponibles.

McAfee+ se trouve au-dessus d’eux et est disponible en trois niveaux (Advanced, Premium et Ultimate), mais nous allons nous concentrer sur le haut de gamme McAfee+ Ultimate, afin que nous puissions mettre autant de fonctionnalités que possible à leur rythme. .

Cependant, il existe certaines différences dans les offres selon les pays, pour des raisons juridiques et pratiques. Nous les traiterons au fur et à mesure, mais si vous ne vivez pas aux États-Unis, il y a n’est pas l’édition Ultimatelaissant la version Advanced en haut de la pile, qui a un ensemble de fonctionnalités presque identique.

Protection de l’identité

La fonctionnalité la plus importante de McAfee + que vous n’obtenez dans aucune version de Total Protection est probablement le type de protection d’identité que vous verriez normalement auprès d’une compagnie d’assurance.

Optez pour la version Ultimate (aux États-Unis uniquement, rappelez-vous) et vous bénéficiez d’une couverture de 1 million de dollars contre le vol d’identité et les fonds volés, plus jusqu’à 25 000 $ pour couvrir toute demande de ransomware. Pour le reste du monde, il existe toujours un portefeuille impressionnant de protection d’identité, dont certains pourraient vous surprendre.

L’une de ces inclusions est la protection “Lost Wallet”, qui fait exactement ce qu’elle dit. Si vous perdez votre portefeuille, McAfee+ vous aidera à annuler vos cartes et à commander des cartes de remplacement à partir d’un seul écran.

Chris Merriman / Fonderie

La surveillance des données personnelles est une autre fonctionnalité intéressante. Les systèmes de McAfee surveillent tous vos noms d’utilisateur et mots de passe qui ont été volés lors de violations de données et vous avertissent de modifier vos mots de passe. Dans les éditions Advanced et Ultimate, il existe un processus simple étape par étape pour vous aider à le faire dans l’application. Dans le niveau Premium inférieur, vous obtenez simplement les avertissements et vous devez agir un par un.

Un gestionnaire de mots de passe complet vous permet également de stocker en toute sécurité tous vos noms d’utilisateur et mots de passe. La beauté de cela est que vous n’avez qu’à vous souvenir du mot de passe de votre compte McAfee, ce qui signifie que vous pouvez rendre tous vos autres mots de passe aussi complexes et difficiles à déchiffrer que vous le souhaitez, car vous n’avez pas à vous en souvenir !

En plus de tout cela, si le pire devait arriver, McAfee propose même une assistance 24h/24 et 7j/7 pour réparer votre identité en ligne et protéger votre crédit.

VPN et antivirus

Nous avons beaucoup parlé des fonctionnalités “Plus”, mais McAfee est surtout connu pour sa protection antivirus et anti-malware, qui reste au cœur de l’offre. McAfee a élargi sa portée pour inclure des appareils plus récents, notamment des Chromebooks et des ordinateurs Windows alimentés par des puces d’ARM.

Chris Merriman / Fonderie

La protection de la navigation en ligne vous protège des escrocs en vous avertissant si vous visitez un site non fiable ou si vous êtes sur le point de fournir des informations personnelles à une source suspecte. L’extension de navigateur qui protège votre navigation fonctionne sur les navigateurs Chrome, Firefox et Edge, et il existe une prise en charge de Safari pour les utilisateurs de MacOS/iOS.

Le principal moteur de protection contre les logiciels malveillants comprend un antivirus et un pare-feu (qui bloque l’envoi de données via certains ports ou routes, une méthode populaire pour les pirates). Nous avons couvert cela en détail dans notre examen de McAfee Total Protection.

Chris Merriman / Fonderie

McAfee jouit d’une excellente réputation pour cette offre de base et, comme vous vous en doutez, il en va de même pour McAfee+. McAfee est tellement confiant dans ses informations d’identification anti-virus qu’il offre désormais une garantie : si un virus parvient à passer outre le logiciel et à infecter votre appareil, un expert McAfee le supprimera pour vous. S’ils ne peuvent pas, vous récupérerez votre argent. (À noter, cependant, que ce service n’est disponible que si votre abonnement est défini sur le renouvellement automatique.)

Chris Merriman / Fonderie

Un autre avantage de McAfee+, ahem, est l’expansion du service VPN pour couvrir un trafic et des appareils illimités. Un VPN est une méthode de plus en plus importante pour garantir votre confidentialité. Cela fonctionne en masquant votre connexion avec une adresse IP alternative, ce qui signifie qu’il est plus difficile pour vous d’être tracé en ligne.

Les VPN sont également utilisés pour accéder au matériel disponible dans d’autres pays, et bien que cela soit possible, ce n’est pas l’objectif principal du VPN de McAfee et en tant que tel, vous pouvez trouver des solutions alternatives meilleures pour débloquer Netflix. Cependant, en tant qu’outil de confidentialité, c’est un véritable bonus, surtout maintenant qu’il est offert sans limites sur tous vos appareils protégés.

Plus de fonctionnalités

Chris Merriman / Fonderie

L’une de nos innovations préférées avec McAfee+ est l’introduction d’un score de sécurité personnalisé – une note sur 1000 qui vous suit entre tous vos appareils protégés. McAfee+ propose des suggestions proactives sur les mesures que vous pouvez prendre pour rester en sécurité en ligne, et agir en conséquence améliore votre score.

Nous avons en fait trouvé la chasse aux points assez compulsive – et surtout, cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de la façon dont les fonctionnalités que nous sommes sur le point d’examiner fonctionnent, de ce qu’elles font ou même de leur nom – McAfee + fait tout cela pour vous, ce qui le rend génial, non seulement pour les chefs de technologie, mais aussi pour les personnes âgées, les enfants et les moins férus de technologie.

La fonction de récupération de données est une autre nouvelle fonctionnalité. Là où de nombreux autres services vous ont, par le passé, signalé que votre adresse e-mail avait été impliquée dans une violation de données, McAfee+ va encore plus loin.

Non seulement vous pouvez ajouter des noms, des adresses, des numéros de téléphone et d’autres données personnelles à leur service de surveillance sécurisé, au cas où il trouverait quelque chose, il ne se contentera pas de vous le dire, il vous guidera activement tout au long du processus de suppression des informations. – que ce soit à partir d’une source légitime mais indésirable telle qu’une liste de diffusion, ou à partir de la richesse des données échangées sur le dark web.

Cela ressemble au début d’une nouvelle ère de cybersécurité où le client n’est plus impuissant face aux intrusions indésirables, et McAfee+ s’assure qu’il dispose des outils nécessaires pour utiliser cette nouvelle puissance.

Si vous optez pour la version familiale de n’importe quel niveau, vous obtiendrez une suite complète de contrôle parental qui vous permet de contrôler qui se connecte, quand et à partir de quels appareils, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre enfant jouer avec une tablette, par exemple, en toute confiance qu’ils ne verront rien de méchant. Restreindre les horaires peut être un moyen utile de s’assurer qu’ils le mettent de côté et qu’ils fassent autre chose de temps en temps aussi !

Chris Merriman / Fonderie

Enfin, il existe un destructeur de fichiers qui vous permet de supprimer des documents sensibles sur votre ordinateur d’une manière qui signifie qu’il n’y a aucun moyen de les récupérer – un peu comme un véritable destructeur de fichiers en fait, et une option beaucoup plus sûre que de les mettre dans la corbeille.

Prix ​​et disponibilité

McAfee+ est maintenant disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie, et le lancement dans d’autres pays est prévu dans les mois à venir. Les fonctionnalités varient d’un marché à l’autre – le niveau Ultimate, qui comprend l’assurance contre le vol d’identité et les ransomwares, n’est disponible qu’aux États-Unis.

Les fonctionnalités varient également d’un système d’exploitation à l’autre. Par exemple, sur ChromeOS, vous bénéficiez uniquement d’une protection contre les logiciels malveillants et d’un VPN.

Les prix ci-dessous sont le coût d’abonnement annuel régulier pour chaque édition. Il existe des promotions disponibles dans certaines régions qui réduisent considérablement ces prix pour la première année, de sorte que vous ne paierez peut-être pas ces montants avant votre deuxième année de service. Tous ces prix vous couvrent pendant une année complète, pour un nombre illimité d’appareils.

Version Particulier britannique Famille britannique Particulier américain famille américaine Prime 99,99 £ 119,99 £ 139,99 $ 159,99 $ Avancé 149,99 £ 199,99 £ 199,99 $ 219,99 $ Ultime – – 279,99 $ 299,99 $

Verdict

Il ne fait aucun doute qu’offrir simplement une protection anti-malware ne suffit pas en 2022. Avec une protection de base intégrée aux systèmes d’exploitation, l’avenir de la sécurité en ligne est holistique et McAfee a mis au point un package qui reflète les réalités de la vie moderne.

Ce n’est pas le seul, bien sûr – Norton propose une suite similaire qui inclut la même protection individuelle en cas de violation ou d’escroquerie. Ce que nous aimons chez McAfee+, c’est qu’en plus de cela, il a conçu un système de “gaméification” pour encourager les bons comportements sans beaucoup de jargon inutile, le rendant beaucoup plus accessible aux moins férus de technologie qui veulent faire la bonne chose mais ne sais pas par où commencer.

Nous sommes un peu déçus que certaines fonctionnalités, telles que l’assurance de protection de l’identité, soient limitées aux abonnés américains, mais cela n’enlève rien au fait que l’offre globale est un énorme bond en avant par rapport à une icône dans votre barre d’état système qui harcèle vous sans expliquer quoi faire de ses conclusions.

Avec McAfee désormais dédié au marché grand public, après avoir cédé ses offres d’entreprise, il est clair que beaucoup de réflexion a été consacrée à la création d’un produit qui répond aux besoins de chaque utilisateur sur chaque système d’exploitation – l’ajout de la prise en charge du Chromebook est le bienvenu. Norton propose déjà une aide supplémentaire pour la protection des identifiants sous la forme d’un agent de support dédié auquel vous pouvez parler lorsque vous avez besoin d’aide, mais nous imaginons que McAfee ne sera pas trop loin derrière.