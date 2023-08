Revue Mass Effect – une danse sauvage vers la vérité nue

ODeux minutes se sont écoulées et déjà ceux d’entre nous qui sont assis sont épuisés. Il y a cinq danseurs sur scène, en tenue d’EP, qui courent d’un côté à l’autre dans une sorte d’échauffement d’aérobic de formation. Ils ont l’air brillants et connaisseurs, avec des sourires guillerets et l’étrange sourcil arqué. Dans 50 minutes, ce sera une autre histoire.

Ce spectacle du Danemark Himherandit Productions commence comme un cours HIIT, se transforme en un marathon de danse des années 1930, via le Sacre du printemps, et se termine par une bacchanale. Le concept apporte un crescendo d’énergie, libérant des endorphines dans la pièce. Mouvement répétitif constant menant à l’exaltation et à l’épuisement, avec une respiration haletante et une couleur montante, le corps humain brillant exposé. C’est tout à fait l’ode à être vivant.

De la gigue sur place à la course en cercles en passant par des motifs et des décomptes plus complexes, le public est d’accord avec les tentatives des interprètes de clouer les rythmes et les séquences ensemble. Il y a du plaisir à voir des schémas répétés auxquels notre cerveau peut s’accrocher, et une énorme satisfaction à regarder les gens bouger exactement à l’unisson – qu’il s’agisse d’exercices militaires ou de natation synchronisée ou d’un groupe de danseurs danois dans une salle bondée à Édimbourg.

Motifs répétés… Mass Effect. Photographie : Christoffer Brekne

La science dit que se déplacer en synchronie avec les autres crée des liens sociaux – c’est ce qu’on appelle le flou soi-autre. Mais quelque chose se passe aussi quand vous le regardez. Et peut-être que quelque chose se passe physiologiquement avec l’accumulation de toute cette énergie cinétique dans la pièce. Au lieu de me sentir fatigué, je veux aller courir.

Alors que les cheveux des danseurs commencent à coller à leur peau humide et que les couches sont enlevées, les mouvements deviennent plus lâches, les membres levés en l’air encore et encore, toujours en rythme strict avec le pouls, et 10 autres danseurs affluent sur la scène, se levant l’ante et l’énergie projetées dans la pièce. Le quintette d’origine a désormais tous enlevé son kit, dépouillé de lycra mais aussi d’artifice et de faux-semblant. Nous avons vécu quelque chose ensemble, et l’effet de masse est revigorant.