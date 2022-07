Revue Marshall Emberton II | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design élégant, durable et durable

Un son puissant et équilibré

Très longue durée de vie de la batterie

Mode pile Les inconvénients Pas d’AAC ni d’aptX

Plus cher Notre avis L’Emberton II n’est toujours pas parfait, mais il y a un certain nombre d’améliorations qui le rapprochent un peu plus. Ceux qui recherchent un haut-parleur Bluetooth compact, durable et au son exceptionnel ont trouvé ici un véritable concurrent.

Prix ​​lors de l’examen

169,99 $

L’un de nos haut-parleurs Bluetooth préférés a reçu un rappel. L’Emberton II de Marshall arrive et semble être encore meilleur.

Le haut-parleur de la taille d’une pinte offre désormais des choses comme une durée de vie de la batterie plus longue, reliant plusieurs unités ensemble en « mode pile », une meilleure durabilité et plus encore. Cependant, il est proposé à un prix plus élevé cette fois-ci à 169 $ / 149 £.

Conception et construction

Design presque identique

Matériaux durables

IP67

Vous devrez jouer à la différence pour déterminer quel haut-parleur est le haut-parleur d’origine et lequel est l’Emberton II.

Marshall, n’a pas changé le look de cette enceinte et, pour être honnête, pourquoi le ferait-il ? Les dimensions et le poids (seulement 700 g) sont identiques et tous les boutons, voyants et port de charge sont exactement au même endroit.

Chris Martin / Fonderie

La principale différence visuellement – à part le fait que mon Emberton et mon Emberton ont des couleurs différentes – est que la texture a été modifiée sur le boîtier pour ressembler davantage à l’un des amplis de guitare de Marshall.

L’option noire régulière de l’original a disparu, donc votre autre choix est la crème, ce qui m’inquiéterait de devenir sale si vous le sortez. J’aimerais voir le coloris Forest Green, que Marshall a ajouté à la gamme Emberton après le lancement.

Quelque chose que nous recherchons davantage dans les critiques ces jours-ci est la durabilité et l’Emberton II est fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé post-consommation réutilisé à partir d’électronique, de bouteilles d’eau et de couvercles d’éclairage automobile. Il est également 100% sans PVC, ce qui est agréable à voir.

Une autre mise à niveau est un saut d’IPX7 à IP67 avec les six signifiant qu’il est maintenant étanche à la poussière et entièrement étanche. Avec sa taille, son poids et sa durabilité, l’enceinte peut être emportée à peu près n’importe où.

Chris Martin / Fonderie

Si vous n’avez pas utilisé l’Emberton d’origine, le gros bouton de commande en laiton au milieu fait à peu près tout : alimentation, contrôle du volume et lecture. Un petit bouton à gauche est pour l’appairage Bluetooth et 10 voyants rouges sur le côté opposé indiquent le niveau de la batterie.

C’est un haut-parleur très facile à utiliser et Marshall inclut un câble de chargement USB-C dans la boîte. À peu près le seul que j’ajouterais, comme avant, est une entrée auxiliaire de 3,5 mm, bien qu’il s’agisse avant tout d’un haut-parleur Bluetooth.

Qualité sonore et fonctionnalités

Les mêmes sonorités

Préréglages d’égaliseur

Mode pile

Durée de vie de la batterie 50 % plus longue

À l’intérieur de l’Emberton II, le haut-parleur est acoustiquement le même que son prédécesseur. Cela signifie que vous obtenez deux haut-parleurs à gamme complète de 2 pouces et deux radiateurs de basses passifs produisant un total de 10 W.

La gamme de fréquences est de 60 à 20 000 Hz et encore une fois « True Stereophonic Sound » signifie que le haut-parleur offre un son à 360 degrés avec un son sortant à l’arrière ainsi qu’à l’avant.

Chris Martin / Fonderie

Selon le premier Emberton, je ne dirais pas que c’était vrai 360 car le côté opposé ne sonne naturellement pas aussi bien, mais le haut-parleur fait un excellent travail pour remplir une pièce de son. Vous pourriez être étonné de ce qu’il peut faire compte tenu de sa petite taille et de sa puissance de 10 W.

Les basses ne sont pas en plein essor mais elles sont riches et chaleureuses. Le milieu de gamme est clair et il y a suffisamment de haut de gamme brillant pour aboutir à un réglage bien arrondi. Il y a maintenant un certain contrôle sur le son via l’application Marshall sous la forme de préréglages d’égalisation.

Cependant, au-delà de l’option standard, il y a un petit choix de Push (pour un renforcement des basses) et de Voice (qui fait ce que vous attendez. J’aimerais toujours une option personnalisée, mais c’est au moins un progrès et pourrait arriver dans une version ultérieure de l’application.

Chris Martin / Fonderie

Bluetooth obtient une petite mise à niveau vers 5.1, mais malheureusement, il n’y a eu aucun progrès avec les codecs, vous n’obtenez donc que SBC ici. Ce n’est pas la fin du monde, mais ce serait bien de voir AAC ajouté pour les utilisateurs d’iPhone et aptX pour Android pour améliorer la qualité pour ceux qui ont des appareils compatibles.

Le principal inconvénient est que la qualité audio baisse à des volumes plus élevés avec une distorsion rampante à mesure que vous montez, mais la plupart du temps, en particulier à l’intérieur, vous n’aurez pas besoin de le pousser aussi loin. Et les situations extérieures peuvent profiter du nouveau mode Stack.

Le mode Stack – une référence aux piles d’amplificateurs – est l’endroit où vous pouvez coupler plusieurs haut-parleurs Emberton II ensemble. Bien sûr, vous n’avez pas à les empiler physiquement les uns sur les autres.

C’est une bonne idée et quelque chose que divers rivaux font sous différents noms, normalement dans le sens du “mode fête”. Il convient de souligner que cela ne crée pas de paire stéréo, ce qui est dommage et ne fonctionne pas non plus avec l’Emberton d’origine – je le sais parce que j’ai essayé.

Ce que vous pouvez faire, c’est connecter d’autres haut-parleurs de la gamme prenant en charge le mode Stack, tels que le Willen. Marshall ne mentionne pas non plus s’il y a une limite au nombre d’orateurs pouvant être ajoutés à la fête.

Chris Martin / Fonderie

L’autonomie de la batterie était déjà forte sur l’Emberton d’origine mais sans même alourdir l’appareil, Marshall l’a allongée de 50 %.

Je ne sais pas comment, mais le haut-parleur peut maintenant durer plus de 30 heures, bien que les spécifications mentionnent un graphique de 20 minutes vous offrant quatre heures de lecture au lieu des cinq précédentes. C’est un point mineur car l’Emberton II a une grande longévité, vous oublierez donc probablement qu’il est alimenté par batterie la plupart du temps.

Prix ​​et disponibilité

Comme mentionné en haut, l’Emberton II est plus cher que son prédécesseur. Au lieu de 149 $ / 129 £, il coûte maintenant 169 $ / 149 £. Ce n’est pas un montant énorme et l’inflation peut probablement en être la principale responsable.

Bien qu’il se soit éloigné des options budgétaires, le haut-parleur est toujours d’un bon rapport qualité-prix et reste moins cher que de nombreux rivaux comme Bang & Olufsen, Bose et Sono.

Aux États-Unis, vous pouvez l’acheter auprès de Marshall ainsi que Amazone et BestBuy. Au Royaume-Uni, vous avez la boutique officielle ainsi que Amazone, Currys et John lewis.

Une chose, comme c’est souvent le cas dans le monde de la technologie, est que l’ancien modèle est maintenant moins cher – officiellement 109 £ (mais curieusement pas aux États-Unis), donc si les nouvelles fonctionnalités de l’Emberton II ne vous plaisent pas, vous pourriez ramasser une bonne affaire.

Consultez notre tableau des meilleurs haut-parleurs Bluetooth pour plus d’options.

Verdict

L’Emberton II ne résout pas toutes les critiques que j’avais à propos du modèle original et est maintenant plus cher, donc ce n’est pas une évidence instantanée.

Cependant, il est toujours moins cher que de nombreux rivaux de renom et s’accompagne d’un certain nombre d’améliorations, notamment une durée de vie de la batterie plus longue, un meilleur contrôle du son, une conception plus durable (et durable), ainsi qu’un nouveau mode Stack.

Il est dommage que l’ancien Emberton ne puisse pas être couplé, et le codec n’est encore que le SBC de base, mais dans l’ensemble, cela n’aura pas trop d’importance pour de nombreux utilisateurs.

L’Emberton II est un autre haut-parleur Bluetooth facile à recommander si vous recherchez quelque chose de compact, élégant, durable, durable et avec un son décent.

