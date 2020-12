Les marraines des fées sont-elles obsolètes? Demandez à n’importe qui: les princes sur les montures viennent rarement plus, et toutes nos robes de bal sont simplement placées dans le placard. Mais dans «Godmothered», une nouvelle comédie anodine, même les femmes les plus modernes et blasées trouvent une utilisation pour la touche magique d’une fée.

Maintenant en streaming sur Disney +, le film rappelle le hit jadis du studio, «Enchanted», bien qu’ici, la vanité perd beaucoup de son charme. L’histoire suit une fée marraine enthousiaste en formation, Eleanor (Jillian Bell), qui évite ses études dans le monde fantastique de Motherland pour poursuivre une mission sur Terre. Se transportant dans un Boston hivernal, Eleanor localise sa Cendrillon: la mère célibataire fatiguée Mackenzie (Isla Fisher) qui travaille dans une station de nouvelles locale.