Revue “Make People Better” : une science claire, une narration déroutante

Lorsque le scientifique chinois He Jiankui a annoncé en 2018 qu’il avait réussi à prendre des embryons humains avec de l’ADN génétiquement modifié et à les implanter dans l’utérus d’une femme, cela a déclenché une controverse internationale parmi les scientifiques et attisé des craintes profondes de normaliser les « bébés sur mesure », ce qui permettrait les riches d’acheter la possibilité de choisir les caractéristiques génétiques de leur progéniture. Dans le documentaire “Make People Better”, le réalisateur Cody Sheehy plonge dans cette histoire complexe de découverte génomique, d’éthique biomédicale et de transactions secrètes du gouvernement chinois.

Le film choisit bien ses experts. Antonio Regalado, écrivain scientifique, et Benjamin Hurlbut, historien de la biomédecine, discutent des concepts scientifiques et éthiques autour du travail du Dr He dans un langage accessible et engageant qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert en génétique pour comprendre. Pourtant, une surabondance d’animations et de séquences B-roll rend les visuels du film alambiqués, et une structure narrative plate brouille davantage les eaux.