Lypertek est un petit fabricant chinois de produits audio personnels. Le mois dernier, nous avons examiné le Lypertek Levi, les derniers écouteurs TWS de la société à un prix abordable. Le Levi offrait d’excellentes performances pour le prix et est rapidement devenu l’un de nos favoris dans sa catégorie de prix.

Aujourd’hui, cependant, je vérifie le produit qui a mis l’entreprise sur la carte. Les Lypertek Tevi sont les écouteurs TWS populaires qui ont reçu une tonne d’acclamations critiques depuis leur sortie. Les Tevi comportent des pilotes en graphène, ainsi que des fonctionnalités telles que aptX TWS + et IPX7 pour la résistance à l’eau. Ils ont reçu beaucoup d’éloges pour leur qualité audio et j’avais vraiment hâte de les essayer.

Alors après un mois d’utilisation, voici mes réflexions sur ces écouteurs populaires.

Conception

Les Lypertek Tevi ont une conception d’écouteurs assez standard. Les écouteurs gauche et droit sont presque identiques, avec seulement un très léger angle par rapport à l’embout pour les séparer l’un de l’autre. Cependant, cela se ferait à peine sentir dans votre oreille si vous les portez mal et vous pouvez également les mettre dans n’importe quelle fente du boîtier de chargement. Il n’y a également aucun moyen de les distinguer dans le noir.

Les écouteurs ont un seul bouton physique à l’extérieur de chaque côté. Ce bouton unique gère toutes les fonctions de lecture et de contrôle du volume, qui peuvent être personnalisées via l’application compagnon.

Les écouteurs sont livrés avec quatre ensembles d’embouts, dont trois sont en silicone de différentes tailles. Le quatrième est fait de mousse, ce qui n’est pas très courant dans cette gamme de prix de 90 $.

La conception du boîtier est également assez standard mais avec un tissu recouvrant la coque en plastique. Il est livré avec un petit bracelet en cuir artificiel attaché mais peut être retiré. La face avant a des indicateurs LED pour montrer l’état de la batterie à l’intérieur du boîtier. À l’arrière se trouve un port USB-C pour le chargement.

L’étui Lypertek Tevi ne prend pas en charge la charge sans fil comme son frère plus récent et moins cher, le Levi.

L’étui Tevi n’est pas bien construit, même s’il a l’air et est agréable au toucher grâce à la housse en tissu. Le couvercle est un peu lâche autour de sa charnière et glisse lorsqu’il est fermé. L’affaire est aussi incroyablement difficile à ouvrir; il n’y a pas de lèvre ou d’espace approprié sur le devant pour enfoncer votre pouce et il continue de glisser de la housse en tissu lisse. C’est aussi l’un de ces couvercles ennuyeux qui ne s’ouvrent pas grand et gênent tout en essayant de retirer les écouteurs.

Pour en revenir aux écouteurs, les Tevi ont une résistance à l’eau IPX7, suffisante pour un peu de pluie ou de sueur. Les écouteurs ne sont pas trop grands, ils ne dépassent donc pas beaucoup de vos oreilles, mais ils sont suffisamment grands pour que vous ne puissiez pas les porter au lit et vous allonger sur le côté.

Confort

J’ai trouvé le Lypertek Tevi assez confortable. Je les ai essayés avec les deux, le silicone ainsi que les embouts en mousse, et j’ai trouvé qu’ils étaient tout aussi confortables.

Je classerais le confort du silicone pour être un peu sur la taille supérieure; si vous en trouvez un qui vous convient parfaitement, vous vous sentirez toujours bien et vous pourrez à peine dire que vous portez plus les écouteurs. Avec la mousse, l’avantage est qu’ils se dilatent pour s’adapter à vos oreilles. Bien que cela permette une bonne étanchéité, une fois que la mousse s’est complètement dilatée, elle peut exercer une certaine pression sur votre conduit auditif. Ce n’est pas inconfortable mais cela ne me laisse pas oublier que je les porte.

Dans l’ensemble, je pense que le Lypertek Tevi devrait être confortable pour la plupart des gens.

Fonctionnalités et logiciels

Les Lypertek Tevi ont un seul haut-parleur en graphène de 6 mm. Le graphène est connu pour être solide par rapport à son poids, ce qui signifie que vous pouvez avoir un pilote robuste et relativement léger, un avantage lorsqu’il s’agit d’objets en mouvement.

Le Tevi prend en charge Bluetooth 5.0 mais pas de couplage multi-appareils. La transmission audio utilise SBC, AAC ou aptX.

Le Tevi prend en charge Qualcomm TWS +, qui permet aux deux écouteurs de se connecter directement au téléphone au lieu d’une configuration maître-esclave où un écouteur se connecte à la source et l’autre au premier écouteur. Le fait d’avoir les deux connectés directement à la source réduit la latence et la décharge inégale de la batterie. Cela évite également le problème où l’augmentation ou la diminution rapide du volume le fait se produire dans une oreille en premier et dans la deuxième oreille après un court délai.

Lypertek propose également une application compagnon, disponible sur iOS et Android. L’application fait des choses de base, telles que la possibilité d’égaliser le son ou de mettre à niveau le micrologiciel. Vous pouvez également modifier le schéma de contrôle des boutons des écouteurs.



















Application Lypertek Tevi

Une chose que j’aurais aimé que l’application vous permette de désactiver ou de désactiver les annonces lorsque les écouteurs se couplent avec votre appareil. Chaque fois que les écouteurs se couplent, vous recevez une annonce forte dans chaque oreille indiquant «Connecté». C’est vraiment l’un des sons d’annonce les plus forts que j’ai entendus sur n’importe quel produit Bluetooth et vous fait penser que les gens de Lypertek sont partiellement sourds pour penser que cela serait acceptable. Maintenant, chaque fois que je les sors de l’étui, je les laisse reposer pendant dix secondes pour qu’ils s’associent et font l’annonce avant de les mettre.

Performance

l’audio

Les Lypertek Tevi ont une excellente qualité audio pour leur prix et leur catégorie de produits. Vous obtenez un équilibre tonal fantastique et personnellement l’un des accords les plus agréables que j’ai entendus dans cette gamme de prix. Le Tevi peut être associé à une grande variété de contenus et ils sont toujours brillants.

En commençant par le bas de gamme, le Lypertek Tevi a une réponse des graves bien équilibrée et agréable. Les fréquences sont amplifiées dans la région des graves médiums de quelques décibels, ce qui n’est pas suffisant pour les faire dominer les médiums ou perturber l’équilibre tonal, mais vous permet d’obtenir ce coup de pied supplémentaire et de claquer les instruments de percussion et les basses.

La basse est beaucoup plus ronde et puissante avec les embouts en silicone. Cependant, le passage aux embouts en mousse a rendu la réponse bas de gamme plus restreinte selon mon expérience. Personnellement, j’ai préféré cela car cela rendait le son encore plus proche du neutre qu’il ne l’était déjà sans le rendre anémique ou analytique. Cela vaut la peine d’expérimenter les différents conseils pour voir quel type de son vous obtenez.

Le milieu de gamme est le point culminant du son pour moi. Avec les écouteurs économiques, le plus souvent, il est certain que le milieu de gamme sera soit éclipsé par les médiums et les aigus, soit simplement recomposé artificiellement pour ce son en forme de V. Cependant, les médiums du Lypertek Tevi sont en pleine force, avec une excellente présence et une excellente clarté tout au long du mix. Les instruments à cordes et les instruments à percussion plus petits ont un bois merveilleux et un son corsé. Les voix ont une tonalité naturelle qui vous permet d’apprécier la voix telle qu’elle se tient fièrement dans le mix.

Heureusement, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, car les Tevi ont également une très bonne réponse haut de gamme. Obtenir de bonnes performances dans les aigus est une marche sur corde raide car c’est une région beaucoup plus difficile à régler avec précision et de légères déviations peuvent entraîner une perte de détails ou une brillance excessive du son. Le Lypertek Tevi gère assez bien cette marche sur corde raide, le haut de gamme ayant une résolution et des détails suffisants, ainsi qu’un peu de grésillement et d’air au sommet sans paraître dur ou sifflant. Les voix féminines plus aiguës, les cordes de guitare et les hauts-de-forme ont tous un bon son clair sans surcharger le mixage ni avoir une teinte métallique.

Mais ce qui m’a particulièrement impressionné, ce sont les images et la scène sonore. Ni l’un ni l’autre ne sont des écouteurs intra-auriculaires puissants, car ils n’engagent pas tout à fait l’oreille externe pour vous donner la sensation d’écouter une bonne paire de haut-parleurs. Cependant, il semble qu’une certaine magie du traitement audio se passe avec le Lypertek Tevi, car ils produisent certaines des meilleures performances d’imagerie et de scène sonore que j’ai entendues sur le sans fil et à égalité avec de bons écouteurs filaires.

Les écouteurs ont également la capacité étrange de disparaître dans la sphère sonore. Maintenant, pour être honnête, la scène sonore n’est pas aussi large que de bons écouteurs à dos ouvert, sans parler de haut-parleurs, mais elle s’étend un peu hors des limites de votre tête et l’imagerie est capable de placer les objets extrêmement bien autour de ce petit virtuel. sphère.

Si c’est vraiment de la magie du traitement audio, c’est l’un des meilleurs que j’ai entendu et à aucun moment il ne se présente comme un son artificiel ou sur-traité. Que cela ressemble à un bon audio filaire est le meilleur compliment que je puisse lui faire.

Dans l’ensemble, j’ai été vraiment impressionné par la qualité audio du Lypertek Tevi. S’il s’agissait d’écouteurs filaires pleine taille de 200 à 300 $, la qualité audio aurait été bonne, même si quelque peu banale. Mais le fait qu’il ne s’agisse pas seulement d’écouteurs intra-auriculaires, mais aussi d’écouteurs véritablement sans fil à 90 $ est fou. C’est une pure brillance technique exposée ici aussi à un prix à peine croyable.

Microphone

Les Lypertek Tevi ont une qualité d’enregistrement médiocre. Le son ressemble à celui d’un ancien téléphone fixe. C’est audible et vos appelants n’auront aucun problème à discerner ce que vous dites, mais le son lui-même a une qualité collante et compressée. L’isolation du bruit de fond est également au mieux moyenne. Convient pour les appels courts, mais pas si les appels vocaux sont très importants pour vous.

Latence

Le Lypertek Tevi a de bonnes performances de latence lorsqu’il est utilisé avec aptX et TWS +. Lors des tests avec AAC, la latence était toujours acceptable. Le retard était plus perceptible pour moi, mais ce n’était pas une expérience de rupture et la plupart des gens ne le remarqueront pas. Dans l’ensemble, les Lypertek Tevi sont parfaitement viables pour regarder du contenu vidéo et certains jeux occasionnels, mais les joueurs sérieux peuvent toujours vouloir investir dans un casque filaire, surtout s’ils prévoient également d’utiliser le chat vocal.

Annulation du bruit

Le Lypertek Tevi n’a pas de suppression active du bruit. Cependant, ils présentaient une excellente isolation acoustique passive, en particulier lors de l’utilisation des embouts en mousse. Les écouteurs seuls, sans jouer, peuvent couvrir la plupart des bruits ambiants dans un environnement domestique ou de bureau typique.

Avec la lecture audio, vous avez vraiment besoin que quelque chose de fort se produise juste à côté de vous pour que vous puissiez le remarquer. Ce niveau d’isolation, cependant, peut ne pas être sûr si vous prévoyez de les porter à l’extérieur et il n’y a pas non plus de mode passthrough que certains écouteurs ont.

Connectivité

Le Lypertek Tevi avait une connectivité fiable tout au long de la période de test, qui était un peu plus d’un mois au moment de la rédaction. Bien que j’aimerais dire que c’est la norme, ce n’est vraiment pas le cas et même les produits Bluetooth modernes de grands fabricants présentent souvent des problèmes de temps en temps. Donc, pour le Lypertek Tevi, rester solide tout au long était quelque chose d’un exploit.

Batterie

Les Lypertek Tevi ont une autonomie promise de 10 heures d’utilisation continue lors de l’utilisation de SBC. Mes tests ont été réalisés avec aptX et j’ai donc réussi 8,5 heures de lecture continue. Pour les écouteurs TWS, c’est un bon résultat, sinon exceptionnel.

Ce qui est quelque peu décevant, c’est le temps de charge rapide. Après 10 minutes de charge à plat, les écouteurs n’ont joué qu’une heure avant de s’éteindre, ce qui est facilement le résultat le plus bas que j’ai eu jusqu’à présent. Pas étonnant que Lypertek ne fasse aucune réclamation de charge rapide.

Comme mentionné précédemment, l’étui Lypertek Tevi ne prend pas en charge la charge sans fil, la charge filaire est donc votre seule option.

Conclusion

Les Lypertek Tevi sont au prix de 90 $ et sont maintenant mes écouteurs sans fil à petit budget préférés. Quelle que soit l’ingénierie / les incantations que Lypertek a dû faire pour les faire sonner comme elles le font, cela en valait la peine, car elles semblent incroyables pour le prix.

Ils sont également confortables, ont une bonne conception, une qualité de construction, une autonomie de la batterie, une latence et une isolation passive du bruit. La seule chose qui ressort est la performance du microphone, et même cela devrait être suffisant pour la plupart des gens.

Si vous êtes toujours dans le camp audio filaire, c’est compréhensible. Pour environ le même prix, vous pouvez obtenir quelque chose comme le MoonDrop Starfield, ou payer un peu moins et obtenir le Tin T3 ou BLON BL-03 et vous en seriez très heureux. Mais des produits comme Lypertek Tevi montrent que vous pouvez désormais avoir un son techniquement excellent qui reste abordable mais sans aucun fil. C’est assez impressionnant et j’ai hâte de voir à quel point les écouteurs sans fil seront meilleurs à l’avenir.

Personnellement, j’ai vraiment apprécié les utiliser ces dernières semaines, même lorsque j’ai eu d’autres choses plus chères qui traînent. Je prévois d’en obtenir une paire dès que je rendrai l’unité d’examen et de les utiliser comme conducteur quotidien dans un avenir prévisible.