Revue « Loudmouth » : Portrait d’Al Sharpton en tant que jeune homme

Dans le documentaire sympathique “Loudmouth”, le révérend Al Sharpton raconte la fois où Coretta Scott King l’a réprimandé pour ses excès rhétoriques. Le scénariste-réalisateur du film, Josh Alexander, tranche entre le Sharpton d’aujourd’hui – svelte, mesuré – et, à l’aide d’images d’archives, le jeune homme qu’il était dans les années 1980 : rond, passionné et exerçant ses talents de prédicateur pour exploiter la colère et chagrin de ces Afro-Américains rassemblés dans les églises, les rassemblements et les marches à une époque de violence raciale accrue.

“Loudmouth” est à la fois une capsule temporelle, une critique des médias et une biographie autorisée. Chacun de ces examens a ses propres défauts, mais offre également un aperçu de l’homme, du moment (l’actuel, mais plus précisément de la ville de New York des années 1980 et 90) et des médias d’information.