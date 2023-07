Revue L’Orfeo de Longborough – éther, guitares électriques et un deus ex machina

MLe premier opéra d’onteverdi est le chef-d’œuvre qui a effectivement établi le genre. Et avec la fanfare des mesures d’ouverture, il y a un frisson d’émerveillement pur que, plus de quatre siècles plus tard, la pièce puisse encore enchanter les auditeurs, tout comme le légendaire Orphée chantant en accompagnement de sa lyre.

C’est un travail parfaitement adapté à Longboroughdu théâtre à petite échelle d’ et une attraction principale de la nouvelle mise en scène d’Olivia Fuchs est la présence dans la fosse surélevée du groupe d’époque d’Adrian Chandler La Sérénissime, avec les contours de la harpe et du théorbe – jeu exquis d’Oliver Wass et Lynda Sayce – toujours visibles. Mais, pour souligner l’intemporalité de l’histoire d’amour et de perte, il y a des réjouissances colorées au mariage d’Orfeo et d’Euridice : des guitares électriques et une batterie sont apportées et Orfeo se révèle comme le chanteur principal de son propre groupe. Ce concert de mariage ne fait que commencer lorsque la nouvelle arrive qu’Euridice est morte d’une morsure de serpent.

Drame médical… la mariée se dirige vers la pègre. Photographie : Matthew Williams-Ellis

À l’intérieur d’une boîte noire, le design efficace de Nate Gibson est d’une simplicité trompeuse, ses courbes sinueuses semblent symboliser le destin d’Euridice, avec un socle central s’élevant d’une rampe en spirale, assorti aux contours arrondis d’une arche métallique. Il deviendra la porte d’entrée de l’obscurité de l’enfer mais, pour le mariage, il est décoré de lauriers, en reliant Orfeo à son père Apollon, qui se matérialise finalement en deus ex machina pour effectuer une fin plus heureuse que l’horrible original.

En guise de résonance contemporaine supplémentaire, la morte Euridice est transportée sur un chariot d’hôpital, des gouttes et un moniteur attachés, et cette représentation prolongée du temps avant qu’elle ne puisse être certifiée morte frappe une note légèrement laborieuse. Mais la métaphore médicale s’étend au Caronte de Freddie Tong en gommage aux portes de la pègre. Ici, le chant séducteur ne suffit pas tout à fait et Orfeo doit le bâillonner avec de l’éther pour l’endormir.

Robert Howarth dirige un ensemble animé de 12 chanteurs, avec des individus qui s’avancent pour les différents rôles solo, tous caractérisés de manière vivante, leurs mouvements toujours fluides. Dans le rôle-titre, Pierre Gijsbertsen porte le fardeau principal et s’en acquitte bien : théoriquement un ténor mais avec une couleur de baryton, ce n’est pas un son évidemment beau mais flexible et intelligemment utilisé, capable de transmettre les extrêmes de joie et d’angoisse d’Orfeo avec un effet émouvant. La mezzo Frances Gregory est particulièrement éloquente dans le rôle de Sylvia, qui apporte la nouvelle déchirante de la mort d’Euridice, et aussi dans celui de Proserpine, qui persuade Pluton qu’Orfeo devrait ramener sa femme à la vie, à la condition contraignante qu’il ne la regarde pas. À juste titre, les moments où Aoife Miskelly, une Euridice souple et gracieuse, touche l’épaule de son mari pour être conduite à la lumière, offrent l’image la plus emblématique.