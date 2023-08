Revue Lomi : Ce composteur de comptoir est 100 % sans beurk

Le compostage peut être un projet important et nauséabond, mais il ne fait aucun doute que cela donnera un coup de pouce à votre jardin et réduira ce problème embêtant. empreinte carbone. Diviser les déchets alimentaires organiques et les laisser se transformer en engrais riche en nutriments peut devenir odorant à l’intérieur comme à l’extérieur de votre maison. Ce n’est pas étonnant que seuls 28 % des Américains compostent leurs déchets alimentaires. Mais 67 % de ceux qui ne compostent pas déclarent qu’ils commenceraient si cela était plus pratique (lire : moins dégoûtant).

Entrer le Lomiun composteur de comptoir de cuisine de 500 $ de Pela. Avec le Lomi, Pela espère rendre le processus de division et de compostage des déchets plus compact, sans désordre et sans odeur, ainsi qu’un processus plus rapide qu’auparavant. En seulement trois heures, le Lomi transforme les déchets organiques en saleté pratiquement sans odeur. En 16 à 20 heures, il produit un engrais riche qui peut être utilisé pour rempoter des plantes ou nourrir un jardin.

Après avoir passé deux semaines à utiliser le Lomi, je peux affirmer qu’il fait ce qu’il est censé faire, que c’est une sensation agréable de réduire mon empreinte carbone – et je me suis également amusé avec.

Pour le voir en action, consultez mon revue vidéo complète du composteur domestique Lomi ci-dessus.

Les avantages du compostage

Le compostage réduit la quantité de méthane rejetée à la décharge. Que vous utilisiez la terre du Lomi pour votre jardin ou que vous la jetiez, les chutes condensées dans la poubelle ou dans un bac vert auront un impact environnemental positif.

Avec des lois obligeant les résidents et les entreprises à diviser eux-mêmes leurs déchets pour les bacs verts ou le compost, comme celui-ci en Californieun composteur de comptoir pourrait être un excellent moyen de gérer les déchets organiques et les poubelles malodorantes.

Comment fonctionne le composteur Lomi ?

Au cours des deux semaines d’utilisation du Lomi, il a fallu entre trois et six jours pour remplir le seau de restes de cuisine. Le Lomi fait un excellent travail pour contenir les odeurs ; même lorsque le seau empestait la vieille nourriture, il n’y avait pas de fuite tant que le couvercle était couvert. C’est également grâce au charbon actif situé dans ses deux filtres. (Ces filtres doivent être remplacés tous les trois à six mois, selon l’utilisation.)

Le Lomi comprend également un sac de 45 LomiPods. Ces comprimés sont un mélange exclusif de probiotiques et sont ajoutés aux déchets pour améliorer la vitesse de dégradation, réduire les odeurs et créer le sol le plus sain à ajouter aux plantes. Les LomiPods sont utilisés pendant deux des trois cycles de compostage.

Le composteur domestique s’adapte à votre comptoir

Le Lomi pèse 22 livres et mesure 16 pouces de large sur 12 pouces de haut, vous ne devriez donc avoir aucune difficulté à le ranger sur un comptoir ou dans des armoires. Ça peut compost à plus de 30% de ce que vous jetez déjà. Voici une liste complète de tout ce qui peut (et ne peut pas) aller dans le Lomi. La machine est également économe en énergie : chaque cycle ne consomme que 0,6 à 1 kWh d’électricité, ce qui coûterait environ 14 cents par utilisation au ménage américain moyen.

Le mode de culture du Lomi produit un sol riche en nutriments pour vos plantes en pot et votre jardin. GIF de Justin Eastzer/CNET

Il dispose de trois modes de compostage

L’éco-express est le moyen le plus rapide de composter (trois à cinq heures) et produit des saletés qui doivent être jetées directement dans un bac vert ou une poubelle. Il existe également le mode Lomi Approved (cinq à huit heures), qui accepte les bioplastiques et les biens de consommation compostables approuvés par Lomi en plus des déchets alimentaires. Cette saleté devrait également aller dans une poubelle. Enfin, il existe le mode Lomi Grow (16 à 20 heures), qui transforme les déchets du Lomi en terre riche en nutriments pour les plantes en pot ou les jardins.

Les effets secondaires du compostage incluent le sentiment de bien-être en faisant sa part. Justin Eastzer/CNET

Combien coûte le Lomi et où puis-je l’obtenir ?

Un compostage pratique coûte cher. Le Lomi coûte 500 $ et Pela recommande son abonnement de deux ans au LomiPod et aux recharges de charbon actif (39 $ tous les trois mois).

Le Lomi est disponible sur le site de la marque ainsi que les principaux détaillants en ligne, notamment Amazone et Wayfair.