Revue Logitech G Cloud : ne l’appelez pas une mini console de jeu en nuage

Il est difficile de s’enthousiasmer pour le Logitech G Cloud, mais il est également difficile de le détester. Fondamentalement, c’est une petite tablette Android avec un contrôleur non amovible et un lanceur personnalisé ; vous pouvez également l’exécuter comme une tablette générique. En revanche, un appareil comme le prochain Bord Razer est une petite tablette Android similaire plus un contrôleur de mise en page Xbox, mais groupée plutôt qu’attachée. Cela ne semble pas bon marché, mais cela ne semble pas premium, et finalement, cela ne ressemble pas à quelque chose qui vous incite à jouer à des jeux.

La conception la plus proche du G Cloud est la Nintendo Switch Lite, en ce sens qu’il s’agit d’un appareil tout-en-un avec des contrôleurs standard fixés de chaque côté d’un écran et qui convient le mieux aux joueurs fondamentalement mobiles. Le Steam Deck fonctionne dans le même sens, mais au moins pour le moment, il est destiné aux joueurs sur PC qui souhaitent jouer sur un appareil plus petit et plus mobile. Ses dimensions se situent quelque part entre les deux.

J’ai des sentiments mitigés sur l’exécution du G Cloud. Attacher n’importe quel type de contrôleur à un téléphone est toujours un peu compliqué, et même les téléphones à grand écran semblent un peu petits parce qu’ils sont longs et étroits plutôt que 16:9. Mais à son prix, il rivalise avec le Switch pour votre argent, même s’il s’agit d’appareils très différents. Et il est spécifié pour les jeux en nuage avec le plus petit dénominateur commun, pas quelque chose comme le RTX 3080 à taux de rafraîchissement élevé 1440p de GeForce Now. De plus, nous nous sommes habitués aux écrans OLED sur de nombreux appareils. Il n’y a pas non plus de station de charge.

Comme Moins gênant que d’échanger des contrôleurs sur votre téléphone

Emplacement Micro SD pour ajouter du stockage N’aime pas Relativement cher

Peu de stockage

L’écran n’est pas très contrasté

Lent

Pas d’appareil photo

Le lanceur personnalisé ressemble à un tableau de bord de console, mais affiche simplement les applications les plus récentes – telles que Xbox Cloud Gaming, mais pas le jeu spécifique auquel vous avez joué – et vous permet d’épingler des applications sur l’écran principal

L’écran est assez basique : un écran IPS 1080p de 7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 450 nits. Il fonctionne sur un Qualcomm Snapdragon 720G avec 4 Go de mémoire, dispose de haut-parleurs stéréo avec un ampli, d’un micro antibruit stéréo et d’une sortie audio 3,5 mm et USB-C (pas de vidéo), ainsi que de Bluetooth 5.1.

Les aspects du contrôleur se sentent … bien, ou du moins typiques pour un contrôleur mobile. En d’autres termes, les boutons sont un peu pâteux, les déclencheurs ont moins de débattement (mais toujours plus que ce que vous envisagez pour une réponse rapide), les poignées sont en plastique texturé (moins glissant que le plastique normal mais moins adhérent que caoutchouté), les bâtons vraiment ne comprennent que quatre directions (c’est-à-dire qu’ils n’enregistrent pas très bien les diagonales) et ainsi de suite.

Vous pouvez vous connecter via Wi-Fi 5 uniquement – il n’y a pas de Wi-Fi 6/6E ou de support cellulaire, ce qui est décevant, d’autant plus que je rencontrais fréquemment des problèmes de réseau. Dans mon immeuble à forte densité de signaux, le Wi-Fi 6E a grandement amélioré la vitesse et la fiabilité de mes connexions, ce qui aurait fait une grande différence ici.

Lori Grunin/Crumpe



La bande passante du G Cloud mesurait au moins la moitié de celle de mes téléphones, tablettes et ordinateurs, et j’ai rencontré des problèmes allant des artefacts d’affichage au gel avec Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et Steam Link, même dans des jeux relativement peu exigeants comme Pentiment, Shadows Over Loathing et cellules mortes. Cependant, jouer à des jeux Android locaux s’est déroulé relativement bien.

Le stockage intégré n’est que de 64 Go, mais il dispose d’un emplacement pour une carte microSD/TF. Il prétend également avoir une “haptique linéaire” pour les commandes, mais cela ne semble pas se traduire par quelque chose de perceptible. La société évalue la batterie jusqu’à 12,5 heures de temps de jeu, mais en pratique, c’était plutôt 7 ou 8. Vous pourriez probablement l’étirer en laissant le capteur de lumière ambiante activé, ce qui éclaire ou assombrit l’écran de manière dynamique, mais je trouve ceux-ci ne fonctionnent jamais bien. Dans ce cas, cela réduirait la luminosité à 0 dans une pièce sombre – et je suis presque toujours dans le noir – ce qui était beaucoup trop sombre.

Je n’ai jamais pu oublier qu’il s’agissait essentiellement d’une tablette modernisée, depuis sa configuration initiale oh-my-god-get-out-of-my-way-Google (qui vous permet au moins de reporter certaines des bases de afin d’accéder au jeu plus tôt) à ses ennuis pourquoi-je-ne-peux-pas-désinstaller-Gmail-ou-toute-autre-application-Google. De plus, c’est seulement comme une console de manière frustrante, comme une tâche unique ; il ne peut charger qu’une seule application (ou jeu) à la fois, vous ne pouvez donc pas interrompre votre jeu pour consulter vos e-mails sans l’arrêter.

C’est très bien si vous voulez quelque chose qui peut servir de tablette Android, mais j’ai un téléphone avec un meilleur écran, un processeur plus rapide et une prise en charge 5G, et ce n’est pas un autre gros appareil à jeter dans mon sac. Ce serait bien s’il était moins cher – disons, moins de 200 $ – ou s’il était accompagné d’un abonnement d’un an à au moins l’un des services. En l’état, c’est au mieux sans intérêt et au pire décevant.