Revue ‘Lettres Cachées’ : Sororal Secrets

Tout au long de l’histoire, les femmes ont survécu aux restrictions étouffantes du patriarcat en utilisant leurs propres codes de communication – qu’il s’agisse de secrets intergénérationnels, de réseaux de murmures ou de gestes lisibles uniquement par d’autres femmes. Il y a plusieurs siècles, dans le comté de Jiangyong, dans le sud de la Chine, les femmes sont allées plus loin en inventant une langue entière qu’elles ont utilisée pour s’écrire des chansons, de la poésie et des missives furtives.

Cette langue fascinante, Nushu, est le sujet du documentaire “Lettres cachées”, mais si vous vous attendez à une plongée profonde et éclairante dans son histoire, vous serez déçu. La réalisatrice, Violet Du Feng, utilise Nushu principalement comme dispositif de cadrage superficiel pour un large portrait des relations entre les sexes dans la Chine moderne, structuré autour des histoires de deux praticiens Nushu : un guide de musée divorcé, Xin Hu, et un futur futur -musicien marié, Simu Wu.

La brève épigraphe qui ouvre le film, présentant le Nushu, ne mentionne pas quand et dans quelle région la langue a émergé, ni comment elle s’est développée exactement. Au fur et à mesure que le film avance, des scènes aléatoires soulèvent de plus en plus de questions sans apporter de réponses. Les aperçus des réunions d’affaires sur la nécessité de commercialiser Nushu manquent de contexte sur qui bénéficiera d’un tel plan. Nous entendons un tuteur dans un «camp de princesses» régressif pour filles louer Nushu comme une incarnation des valeurs du camp, mais on ne sait pas comment cela s’applique à un scénario développé pour la solidarité sororale face à la répression.