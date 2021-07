Le réalisateur Ozan Aciktan s’intéresse à la façon dont le béguin de Deniz pour Asli, une jeune femme coquette, reflète son aspiration à ce qu’il considère comme la confiance et les sensations fortes de l’âge adulte. Lorsqu’il accompagne Asli et ses amis sur une haute falaise, Deniz se montre en sautant dans la mer. Bien qu’il survit au plongeon, l’entaille qu’il reçoit au pied est un signe que grandir est exaltant, mais n’est pas sans douleur.

Le film « L’été dernier » joue comme un long montage faisant la publicité des vues saisissantes et des eaux claires de la Méditerranée du sud de la Turquie. Tel un poisson migrateur, l’adolescent Deniz (Fatih Sahin) a la chance de passer ses étés sur cette côte divine à s’échouer, à faire du disco et à bronzer dans la ville balnéaire où sa famille possède un chalet. Ce film vaporeux sur le passage à l’âge adulte (sur Netflix) se déroule au cours de l’été 1997, alors que Deniz accompagne sa sœur aînée cool, Ebru (Aslihan Malbora), tout en nourrissant l’amour d’un chiot pour sa meilleure amie taquine, Asli (Ece Cesmioglu) .

L’attention du film sur les douleurs de croissance de Deniz est utile car Asli, un personnage charmant mais brumeux, rencontre un charmant homme plus âgé, et le désir timide de Deniz prend une tournure jalouse. La tension monte au fil des journées ensoleillées et des nuits moites. Mais une fois atteint son point culminant, le film ne parvient pas à se réaliser. Les sentiments d’Asli semblent changer sur un coup de tête et Deniz ne subit aucune conséquence de ses erreurs. Malgré toute la beauté de son cadre de vacances éblouissant, « L’été dernier » se dirige vers une destination satisfaisante.

L’été dernier

Non classé. En turc, avec sous-titres. Durée : 1 heure 41 minutes. Regarder sur Netflix.