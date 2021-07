Revue « Les Sorcières de l’Orient »: Symphonie d’une équipe sportive

Dans le documentaire expérimental « Les sorcières de l’Orient », les femmes de l’équipe olympique japonaise de volley-ball de 1964 se souviennent de leur ascension éclair vers la médaille d’or. Les anciens champions racontent avec ironie et modestie leur propre histoire dans de nouvelles interviews, tandis que le film utilise des images d’archives chics pour mettre en place une révision mythique de leurs triomphes.

Les membres de l’équipe se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient dans une usine textile à Kaizuka, au Japon, où ils étaient connus sous le nom de Nichibo Kaizuka, d’après le nom de l’entreprise et le nom de la ville. Pour leurs concurrents européens, ils étaient connus sous le surnom raciste d’Oriental Witches. Certains spectateurs ont plaisanté en disant que leurs compétences résultaient de la magie, mais le film montre que leur capacité provenait bien sûr de pratiques méticuleuses. Les joueurs ont fait des sauts périlleux, ont plongé et ont sauté pour le ballon, et leurs efforts ont été filmés par le Comité olympique japonais en 1964. Ces images ont maintenant été recyclées dans ce documentaire.

Dans ces enregistrements d’archives remarquables, les jeunes visages de l’équipe brillent sur des uniformes vert vif, rouges ou blancs, et ils se montrent aussi précis sur le terrain qu’à l’usine. Quand le réalisateur Julien Faraut commence à raccorder les séquences des pratiques de l’équipe avec des plans de une série animée de 1984 qu’ils ont inspiré, les coupures d’événements réels aux illustrations semblent transparentes.