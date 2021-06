Revue ‘Les Nôtres’ : la souffrance cachée à la vue de tous

« Les Nôtres » de Jeanne Leblanc va au-delà de la peine de cacher un terrible secret pour entrer dans le royaume de l’engourdissement qui s’ensuit. Magalie (Émilie Bierre), 13 ans, cache qu’elle est enceinte, et lorsque son état est découvert, plusieurs dans sa petite banlieue de Québec soupçonnent le père d’être le garçon d’à côté, Manuel (Léon Diconca Pelletier). Peu à peu, le film révèle son lien avec un autre voisin, Jean-Marc (Paul Doucet), maire de la ville et prédateur insidieux. La mère assez désemparée de Magalie (Marianne Farley) est choquée d’apprendre pour sa fille, mais la force du film n’est pas le suspense retardé autour de la révélation de la vérité. C’est le sentiment d’étouffement que ressent Magalie en arborant un visage agréable d’enfant vaquant à ses journées d’école. Leblanc et son directeur de la photographie Tobie Marier Robitaille imprègnent la palette du film de couleurs tamisées et envoient la caméra ramper et se profiler autour de Magalie.

« Les Nôtres » se traduit grosso modo par « Our Own », ce qui pourrait suggérer une condamnation des communautés inefficaces. Mais tout jugement sociétal est moins notable que l’humeur (qui semble filtrée à travers Magalie) et la pure banalité du quartier bourgeois. Cela s’étend au banal manipulateur en chef, Jean-Marc (si sous-estimé par Doucet qu’on s’attend presque à un rebondissement).

Magalie est capable d’exprimer une certaine rage à un moment donné, mais le drame du film s’arrête (tout en laissant une caractérisation sommaire, comme celle d’un travailleur social concerné). Pourtant, Leblanc pourrait se rapprocher de la sensation de traumatisme caché que des films avec des rythmes de narration plus familiers. Les Nôtres

Non classé. En français, avec sous-titres. Durée : 1 heure 43 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.