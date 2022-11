Revue « Les couloirs du pouvoir » : le coût humain de la politique étrangère

Le documentaire exhaustif de Dror Moreh « The Corridors of Power » rassemble plusieurs poids lourds politiques pour étudier la question troublante de la récente intervention militaire américaine à l’étranger. Bosnie, Rwanda, Irak, Syrie, la litanie des conflits meurtriers suscite toujours l’angoisse alors que le film retrace les logiques d’envoi de troupes ou, plus souvent, d’évitement de l’enchevêtrement.

N’importe laquelle de ces études de cas sur les zones de guerre pourrait faire l’objet d’un seul film, mais en en couvrant plusieurs, Moreh éclaire les schémas de comportement qui conduisent à l’impasse et à l’inaction, même face au génocide. Les craintes de retour politique à la maison sont familières, et parfois en regardant, vous vous sentez pris au piège dans un interminable tango au ralenti de torsion des mains. Mais vous glanez également comment chaque conflit peut affecter les réponses au suivant : dans les années 1990, après que les États-Unis aient fait peu pour arrêter le massacre au Rwanda et aient agi tardivement en Bosnie, selon le film, l’OTAN est intervenue plus rapidement et avec plus de force au Kosovo.