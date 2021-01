Son nouveau long métrage, «Le sel des larmes», n’est à première vue pas trop différent de la plupart de ses autres images du XXIe siècle, telles que «La Jalousie», ni des films remontant au début de l’avant-garde jadis. travail narratif du réalisateur, comme «L’Enfant Secret» (1979). C’est en noir et blanc, d’une part. Cependant, son cadre grand écran n’est pas habituel dans le travail de Garrel – mais s’avère approprié pour cette histoire. La cinématographie de Renato Berta donne une ampleur à ses décors ordinaires, à la fois urbains et semi-muraux.

A 72 ans, le cinéaste français Philippe Garrel continue de tourner des films sur de jeunes amoureux. Le début de l’âge adulte est un terrain fertile pour Garrel car, on peut s’en douter, il ressent une forte affinité pour ses émotions indisciplinées. Ses personnages ont une rage à vivre et à aimer, souvent contrée par une romantisation de la mort.

Luc, interprété par le nouveau venu Logann Antuofermo, est en visite à Paris pour postuler dans une école de menuiserie; un peu une souris de campagne, il interroge une jeune femme, Djemila (Oulaya Amamra), à un arrêt de bus pour savoir comment s’y rendre et se verrouille sur elle pour lui demander un rendez-vous. Une romance provisoire commence, avec des négociations sexuelles.

Une fois que Luc est de retour dans sa ville de province, une altercation avec une ancienne ado, Geneviève (Louise Chevillotte), se réchauffe tout de suite. Luc, avide de poursuite, se montre lâche dans l’engagement. Il continue de courtiser Djemila de loin. Il semble atteindre un «âge adulte» masculin trop commun: c’est-à-dire celui de la tromperie et de l’intérêt personnel, interrompu par des élancements de conscience qui ne font que flatter son idée de lui-même.

Quand Geneviève dit à Luc qu’elle est enceinte, sa réaction est irritante: «Tu ne peux pas me faire ça. Une fois de retour à Paris, il est satisfaisant de voir une fille qu’il suit dans un café dire: «Reculez ou j’appelle la police.»

Les films de Garrel se sentent souvent décalés dans le temps. Sur cette photo, dans un club de danse, les personnages tournent avec extase d’une manière amusante et stylisée sur une chanson du groupe français des années 1970 Téléphone. Mais des touches pointues ici, comme la jeune femme qui réclame Luc et la perturbation d’un double rendez-vous multiracial par des bigots, montrent la compréhension du cinéaste du monde contemporain.

«Le sel des larmes» est bien plus que le progrès d’un cad. Il y a des ombres fugaces de Flaubert dans ce conte, que Garrel a réalisé en collaboration avec deux vénérables scénaristes, Jean-Claude Carrière et Arlette Langmann. «Il s’est demandé s’il avait connu l’amour», note le narrateur impartial du film à un moment donné; Luc en conclut que non, car il n’a pas encore été détruit par l’émotion.

Une romance avec une troisième femme, la libre d’esprit Betsy (Souheila Yacoub), pique un peu Luc, surtout après avoir invité un vieux petit ami à vivre avec eux dans l’appartement de boîte à chaussures de Luc. Mais la vraie comeuppance de Luc vient d’une relation complètement différente, et l’accumulation de Garrel à elle est particulièrement rusée. Le style de rechange du réalisateur lui permet d’obtenir un impact émotionnel maximal en utilisant des effets relativement conventionnels; lorsqu’il présente un gros plan rare, non seulement il se fait sentir dans l’instant, mais met également en place la finale dévastatrice du film.

Le sel des larmes

Non classé. En français, sous-titré. Durée: 1 heure 40 minutes. Surveiller Forum du film.