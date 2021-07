Revue ‘Le prix de la liberté’ : des armes à travers l’Amérique

Le film, réalisé par Judd Ehrlich, emmène les téléspectateurs à travers l’histoire de la National Rifle Association, expliquant les factions concurrentes dans les années 1970 et décrivant la radicalisation croissante de la rhétorique de l’organisation. Ehrlich entremêle des images de l’insurrection du Capitole du 6 janvier et des commentaires de Mary Anne Franks, professeur de droit, qui dit qu’il existe maintenant une version de la pensée du deuxième amendement qui encourage les gens à croire qu’ils peuvent « arrêter la démocratie elle-même » et « honorer la Constitution en Ce faisant. »

Des parents comme Nicole Hockley et Fred Guttenberg, dont les enfants ont été tués dans des fusillades à l’école, offrent un témoignage puissant. Il en va de même pour la représentante de Géorgie, Lucy McBath, dont le tireur du fils, finalement condamné, a revendiqué la légitime défense dans une affaire qui a examiné de plus près les La loi Stand Your Ground. Mais Ehrlich apporte également une note d’optimisme de la part du passionné de chasse Wes Siler et du Cassandra Crifasi, universitaire possédant des armes à feu, qui suggèrent qu’un dialogue politique faussé a obscurci le soutien généralisé des propriétaires d’armes aux mesures de sécurité.

Le prix de la liberté

Non classé. Durée : 1 heure 34 minutes. Dans les théâtres.