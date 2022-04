Revue « Le poids insupportable des talents massifs »: être Nicolas Cage

Ces yeux, ces cheveux, ces choppers et, oh, cette voix adénoïdale ronronnante et pleurnicharde, qui peut changer de hauteur et d’intensité au milieu d’une phrase (moyen mot !) et semble souvent un peu bourrée. Connaître ou, en tout cas, regarder Nicolas Cage, c’est l’aimer et parfois aussi être confus par lui (ce qui est A-OK). Il peut être une joie et une énigme, surprenant et remarquable, mais aussi fantastiquement, glorieusement libre. Qui est-ce? vous demandez-vous parfois, agog. Quoi est-ce?

Dans son dernier, « Le poids insupportable du talent massif », Cage s’agite, se pavane et sourit si largement qu’il semble prêt à avaler tout l’écran. Il charme et alarme, saute d’une falaise et, un verre à la main, entre droit dans une piscine sans ralentir la foulée. (En se tenant à la bouteille, il coule puis il boit.) De quoi s’agit-il ? Est-ce que ça importe? Est-ce jamais? C’est un autre joint de Nicolas Cage, une gambade, une vitrine, une ode désireuse de lui faire plaisir dans toute sa Caginess sui generis. C’est l’idée, en tout cas. La plupart du temps, cependant, il s’agit d’une seule blague soutenue pendant 106 minutes, au milieu de nombreux changements de ton rapides, de sautes d’humeur et de changements de décor.

C’est une assez bonne blague : Cage joue lui-même, ou plutôt une variation sur une star également nommée Nick Cage. Essoré, se dirigeant vers la faillite, fier mais humilié et aspirant à un rôle digne de son amour-propre, cet avatar ressemble et sonne comme la vraie affaire. Certes, il ressemble à la star qui, depuis qu’elle a fait tourner la tête avec « Valley Girl » et « Rumble Fish » d’Oncle Francis en 1983, a réalisé des films à la fois sublimes et oubliables, s’est mariée à plusieurs reprises (la fille d’Elvis !), a remporté un Oscar (« Leaving Las Vegas »), a fouetté des cuves de bave de tabloïd et accumulé un culte qui rigolera à chaque allusion respectueuse de ce film : Pas les abeilles.

Il y a une histoire, bien trop d’une, entassée dans un divertissement surchargé et autoréflexif qui trouve bientôt Cage voler à l’étranger. Associé à une deuxième banane (un Pedro Pascal amplifié), il se lance dans une aventure qui – dans son ambiance, ses rythmes et sa banalité – est plus proche de « National Treasure » que du froid et cruel « Wild at Heart » de David Lynch. Il y a aussi une ex (Sharon Horgan) et une fille (Lily Sheen), qui apparaissent et sortent et semblent avoir été écrites parce que : a) les producteurs savent qu’ils ont maintenant besoin de plus d’une femme dans le casting ; et b) ils veulent prouver, à la US Weekly, que les célébrités sont comme nous, à l’exception des jets privés.