Revue « Le nouveau Bauhaus » : repenser une approche de l’art

Le documentaire « Le nouveau Bauhaus » célèbre l’héritage de l’artiste interdisciplinaire polyvalent Laszlo Moholy-Nagy, peut-être mieux connu pour ses photographies et ses photogrammes, et l’héritage de l’école qu’il a fondée à Chicago. Le film, réalisé par Alysa Nahmias, montre que bien que le corpus d’œuvres de Moholy-Nagy puisse sembler diffus parce qu’il couvrait des médiums, il mérite d’être considéré comme l’un des grands artistes du 20e siècle – aussi important que Picasso ou Magritte, déclare Elizabeth Siegel, conservatrice de la photographie à l’Art Institute of Chicago.

Le film soutient que Moholy-Nagy était plus préoccupé par l’approche que par le produit ; il a fait apprendre la biologie à ses élèves, par exemple, cherchant à leur donner de nouvelles façons de voir le monde. Il n’a pas séparé les activités artistiques des intérêts commerciaux ou des réalités économiques. Le film explique comment il a transformé le rationnement du métal pendant la Seconde Guerre mondiale en une opportunité de repenser les produits. Comme on le raconte ici, son influence et le travail de ses élèves se retrouvent dans la publicité, les génériques des films de James Bond et sous la forme d’un savon Dove.

Le film présente des commentaires informatifs d’universitaires et en particulier de la fille de Moholy-Nagy, Hattula. Une ancienne étudiante, Beatrice Takeuchi, dit qu’elle a trouvé une exposition sur Moholy-Nagy trop formalisée – qu’il était à son meilleur déconner. En un sens, elle pourrait faire référence à ce film, qui partage la biographie de l’artiste de manière conventionnelle. Mais c’est un bon abécédaire, bien illustré.

Le nouveau Bauhaus

Non classé. Durée : 1 heure 29 minutes. Louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.