Ils ont mis en place un contraste impliquant l’Espagne en 1992, lorsque le pays a accueilli les Jeux olympiques de Barcelone et l’Expo ’92 à Séville, projetant l’image d’une nation moderne post-franquiste. Mais cette même année, des travailleurs de Carthagène, une ville de la région de Murcie, ont protesté contre une menace pour les emplois industriels. Les manifestations, selon le texte, ont conduit à un soulèvement contre la police et ont abouti au jet de bombes qui a incendié le parlement régional.

« L’Année de la Découverte », réalisé par Luis López Carrasco, refond 1992 du point de vue de Carthagène au lieu de Barcelone ou de Séville. Mais ce que dit le film, et comment, est compliqué. Il se déroule principalement en écran partagé, alors que les personnes interrogées en rotation discutent des conditions de travail, de l’intégration économique européenne et de l’héritage du franquisme. López Carrasco tourne sur une vidéo de qualité caméscope, brouillant la distinction entre matériel récent et vintage.

Il montre une émission télévisée de 1992 en une seule image, puis continue son audio sur deux écrans de ce qui semble être une cuisinière et sa famille en train de manger. La construction suggère qu’ils entendent des informations en temps réel sur le traité de Maastricht, qui a officialisé l’Union européenne. Mais par la suite, des références discordantes à Facebook et à un euro déjà existant indiquent que le film a été tourné plus près du présent. (Lopez Carrasco tourné dans un café fermé à Carthagène et sélectionné les participants par un processus qu’il a appelé « fonderie. »)

Si l’histoire alambiquée et les vanités formelles correspondantes sont difficiles à absorber, cela fait partie du problème.

L’année de la découverte

Non classé. En espagnol, avec sous-titres. Durée : 3 heures 20 minutes. Dans les théâtres.