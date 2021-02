Le film prend un début évident: avec une symphonie de la naissance d’un enfant. La plupart du temps, cependant, les extraits breezy capturent les mondanités quotidiennes qui englobent un vaste éventail d’expériences humaines et de comportements multiculturels, juxtaposant la beauté et l’obscurité, la naissance et la mort. C’est un appel à l’empathie pour des moments vraiment émouvants. Ce que ce portrait vidéo ne fait pas, c’est se concentrer suffisamment sur ses sujets pour permettre un véritable investissement dans leur vie.

Bien que les expériences des participants soient singulières, leurs clips sont découpés ensemble en montages pour créer un sentiment de connexion interrelationnelle à l’époque de la pandémie. Quelques sujets obtiennent un temps d’écran prolongé, leurs récits cousus tout au long de ce patchwork de la vie. Le résultat est un flux fastidieusement formaté de segments catégorisés qui pourraient tout aussi bien tomber dans des classifications hashtagées: Conservation de l’environnement, Zoom Life, Classe de 2020, Love Is Love et vous n’étiez pas le seul à cuisiner tout le temps.

Le film indique que le réalisateur Kevin Macdonald («Le dernier roi d’Écosse») et le producteur Ridley Scott ont reçu 324 000 vidéos de 192 pays pour ce projet. Cela fait beaucoup de vidéos. Et pourtant, au milieu des marches Black Lives Matter et des travailleurs médicaux en combinaisons de protection contre les matières dangereuses, les cinéastes consacrent beaucoup de temps à un homme qui conduit à la poursuite de trains sur les sept chemins de fer de classe 1. Alerte spoiler – il réussit tout ce qu’il essaie de réaliser (le film suppose que vous comprenez pourquoi c’est un accomplissement). Et, honnêtement, tant mieux pour ce type. Je sais que sa poursuite est censée être un répit pittoresque. Mais encore et encore dans un film sur 2020? Quand une jeune femme noire n’est que brièvement montrée en déplorant la mort de deux de ses frères décédés en garde à vue? Je veux son histoire.

«La vie en un jour» se veut une capsule temporelle pendant une période de grande division raciale et de détresse pandémique. Mais comme le temps qu’il commémore est encore frais, le film arrive environ 10 ans trop tôt. Dans l’état actuel des choses, il n’a rien capturé que 90 minutes de surf TikTok ne peuvent pas.

La vie en un jour 2020

Non classé. Durée: 1 heure 30 minutes. Regardez sur YouTube.