« La graine de la figue sacrée » est un cri d’angoisse venu du cœur de Mohammad Rasoulof, le cinéaste iranien qui vient de fuir son pays natal pour l’Europe après une peine de huit ans de prison de la République islamique. Ce n’est pas le premier contact avec la loi théocratique pour le réalisateur dissident, qui travaille régulièrement depuis l’Iran depuis deux décennies.

Ainsi, même si l’Iran ne soumettra jamais son dernier chef-d’œuvre profondément troublant pour l’Oscar du meilleur long métrage international – souvent le seul signe avant-coureur de films contestataires du Moyen-Orient arrivant aux États-Unis – ce thriller national brûlant mérite le public le plus large possible. Avec comme point de départ l’assassinat brutal de Mahsa Amini par les mains du gouvernement en 2022, Rasoulof élabore une allégorie extraordinairement captivante sur les coûts corrupteurs du pouvoir et la suppression des femmes sous un patriarcat religieux qui écrase ceux-là mêmes qu’il prétend protéger.

« Figue sacrée » est née de l’incarcération de Rasoulof en 2022 – juste à l’aube du soulèvement Femme, Vie, Liberté inspiré par la mort d’Amini – dans la prison d’Evin à Téhéran, où il a été emprisonné pour s’être prononcé contre le gouvernement iranien. Rasoulof, qui écrit également le scénario et a tourné ce film entièrement en secret et au péril de la vie des acteurs, commence cette histoire avec Iman (Misagh Zare, actuellement interdite de sortie d’Iran). Il est père de trois enfants, profondément ancré dans sa foi et sa loyauté envers le gouvernement, puisqu’il vient d’être nommé au tribunal révolutionnaire qui a récemment condamné Rasoulof lui-même. Son épouse Najmeh (Soheila Golestani, également interdite de quitter l’Iran et elle-même emprisonnée il y a deux ans au milieu des manifestations pour les femmes, la vie et la liberté) est soumise à cette lettre. Les filles d’Iman, Rezvan et Sana (respectivement Mahsa Rostami et Setareh Maleki, et les deux acteurs Rasoulof délibérément choisis comme plus âgés que leurs personnages pour leur propre sécurité), sont moins liées à la tradition et à l’équilibre domestique.

Même si « Sacred Fig » ne nomme jamais explicitement la jeune femme décédée, comme le montrent les journaux télévisés et les images de la manifestation, elle remplace Amini. Rezvan et Sana, qui partagent un lit superposé dans l’appartement exigu de la famille à Téhéran, participent aux manifestations à leur manière : en offrant refuge à un camarade de classe, Sadaf (Niousha Akhshi), qui a été arrêté. Najmeh, qui tient à garder secrète sa présence chez Iman à la veille de sa promotion, soigne les blessures de la jeune fille après qu’elle ait été brutalement attaquée par la police dans le chaos.

Rasoulof, travaillant avec le directeur de la photographie Pooyan Aghababaei pour créer le look grand écran simple du film, tient la caméra près du visage mutilé de Sadaf, son œil gauche meurtri, ensanglanté et enflé. C’est Rasoulof qui nous montre en termes viscéraux ce qui est probablement arrivé à Amini elle-même, dont les autorités ont attribué la mort à un accident vasculaire cérébral alors qu’elle était à l’hôpital. Le film en fait également mention, et c’est un tas de mensonges autoritaires que Najmeh n’a que trop envie d’y croire.

« La graine de la figue sacrée » Néon

Iman, quant à lui, est la cible de ses propres manifestants après avoir signé des actes d’accusation de mort contre des dissidents présumés, sous la direction de ses employeurs du Tribunal révolutionnaire. Mais la pression monte lorsque son arme de service disparaît. Il n’est pas sur la table de nuit, là où Najmeh l’a mis, ni dans une pile de linge, où Reza le cache à un moment donné. L’égarement de l’arme est passible d’au moins trois ans de prison et met évidemment en péril la nomination d’Iman au tribunal. Le pistolet de Rasoulof, si vous voulez – tiré une seule fois bien plus tard dans le film – devient un symbole de pouvoir passé de main en main et un outil qui met à nu la discorde déjà ancienne sous la surface de la famille d’Iman. Sa disparition commence lentement à faire sortir la famille entière de son axe. « Désolé de ne pas m’être réveillé pour préparer ton petit-déjeuner », dit Najmeh à un moment donné. Mais leurs coutumes de longue date commençaient déjà à se dénouer.

La disparition de l’arme plonge Iman dans une panique paranoïaque, forçant d’abord ses filles et sa femme à un interrogatoire pénible et les yeux bandés pour déterminer le coupable. Et puis pire. Au fur et à mesure que « La graine de la figue sacrée », qui vous captive tout au long de sa durée de près de trois heures, se déroule, le film s’enfonce plus profondément dans le terrain du thriller national. Ici, une famille est opposée à son patriarche et les uns aux autres alors qu’il se défait, Iman les emmène finalement dans sa maison d’enfance isolée et prend des mesures extrêmes pour que quelqu’un, n’importe qui, avoue avoir volé l’arme. En route, leur voiture est suivie par deux manifestants qui s’en prennent à Iman, et il est choquant de voir la façon dont Rasoulof se comporte aussi imprudemment que cette voiture quitte la route pour montrer jusqu’où Najmeh est prête à aller pour encourager la colère de son mari.

« La graine de la figue sacrée » Néon

Chacune des performances ici, discrète et jamais mélodramatique, est intrinsèquement courageuse compte tenu de la façon dont les acteurs ont risqué leur vie pour participer au film. Un certain nombre d’acteurs et d’équipes ont été menacés par le gouvernement iranien pour faire pression sur le Festival de Cannes afin qu’il abandonne le film, sinon. Il y a d’autres actes de bravoure, comme la façon dont Rasoulof montre des femmes à l’intérieur ne portant pas leur voile, pour une fois. D’autres films iraniens, moins résistants politiquement, montrent souvent des femmes portant le hijab, ce qui est très irréaliste et constitue probablement un moyen d’apaiser les censeurs.

Rasoulof est sorti de prison en se demandant pourquoi il devrait faire un autre film alors que les chances sont toujours contre lui. En 2020, l’Iran lui a interdit d’assister à la première à la Berlinale de son film « There Is No Evil », lauréat de l’Ours d’or. De même, il a été invité à faire partie du jury de Cannes en 2023 mais s’est également vu interdire d’y participer. Alors qu’il était à la prison d’Evin, Rasoulof a rencontré un membre du personnel qui avait un pincement de conscience à cause de la détention de prisonniers politiques, mais qui n’avait pas le courage de défier un travail qu’il déteste. Cela a montré à Rasoulof que des mouvements comme Femmes, Vie, Liberté ont une certaine chance de succès contre la répression et que le gouvernement finira par céder à leurs revendications.

Ce qui fait de « La graine de la figue sacrée », même s’il se termine par un dénouement bouleversant où l’on sait que rien de bon n’attend personne ici après le dernier passage au noir brûlant, une allégorie finalement pleine d’espoir malgré son manque de résolution. L’Iran ne soutiendra jamais ce film. C’est au reste du monde de le faire.

Note : A-

« La graine de la figue sacrée » a été présenté en première au Festival de Cannes 2024. Neon sortira le film aux États-Unis plus tard cette année.