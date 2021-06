Revue ‘La Dosis’ : dicter la mort

Après avoir sauvé cette patiente, Marcos décide de l’euthanasier car il n’est pas d’accord avec le plan de traitement des médecins, ce qui la rend vulnérable à la mort par infection. Ce n’est pas la première – ni la dernière – fois que Marcos essaie de sortir un patient de sa misère. Lorsqu’une nouvelle infirmière mystérieuse, Gabriel (Ignacio Rogers), arrive, il semble qu’il puisse dénoncer les méfaits de Marcos. Au lieu de cela, son comportement les excuse par contraste. Gabriel est presque un psychotique caricatural : il tue joyeusement des patients et essaie d’agresser sexuellement la seule infirmière de leur service. Bien que Marcos puisse être accusé de jouer à Dieu, à côté de Gabriel, il ressemble à un ange.

Bien que se concentrer sur les actions de ces personnages aurait pu créer un drame tendu, « La Dosis » a trop d’autres choses en tête. Le film s’enfonce rapidement dans une montagne de complexités à moitié abordées. Marcos doit chercher un nouveau logement parce que son partenaire l’a récemment quitté, mais nous n’apprenons rien de cette relation. Bien que Gabriel essaie de séduire Marcos – y compris en l’emmenant dans un bar gay – on ne sait pas si Marcos sort même avec des hommes. « La Dosis » soulève beaucoup de ces problèmes et n’en joue aucun, ce qui en fait une montre frustrante et vague.