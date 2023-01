Revue ‘Kompromat’: Escape From Siberia

Soudainement, Mathieu est arrêté sous des accusations fabriquées de pédopornographie et d’abus. Mathieu se voit attribuer un avocat qui négocie sa sortie de prison en résidence surveillée. Pris au piège chez lui, il attend son procès avec de moins en moins d’espoir d’intervention du gouvernement français. Le désespoir de Mathieu grandit et ce thriller vire à l’action lorsqu’il acquiert le téléphone d’un contact amical et prend la route, séjournant dans des refuges en route vers l’ambassade de France à Moscou. Mais là-bas, Mathieu trouve peu de soutien pour sa libération, et il cherche donc à nouveau à s’échapper, cette fois avec la frontière européenne en tête.

Le réalisateur Jérôme Salle s’intéresse à la realpolitik de la situation de Mathieu, et son film parcourt les sombres salles de sécurité et les salles de réunion fluorescentes où se déroulent les stratagèmes politiques russes et les échecs politiques français. Mais l’approche de Salle laisse les détails physiques de l’évasion de Mathieu flous. On ne sait pas toujours combien de temps Mathieu passe dans la clandestinité ou comment il acquiert les outils nécessaires pour soutenir sa fuite. La politique confond le sens de l’action du film; la caméra colle aux diplomates même après que le protagoniste se soit échappé d’une porte dérobée.

Kompromat

Non classé. En français et russe, avec sous-titres. Durée : 2 heures 7 minutes. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.