Revue Kizlar – une danse des guerriers avec un fanfaron qui se balance des hanches

SCertaines danses folkloriques turques ne sont exécutées que par des hommes. Mais Ceyda Tanc n’en a pas. La chorégraphe d’origine turque basée à Brighton redessine la danse traditionnelle de l’« aigle » zeybek pour sa compagnie de six femmes d’une manière qui a écrit le pouvoir des filles partout. Kizlar (qui signifie filles), qui a été créée au festival de Brighton cette année, est une démonstration d’audace, de pouvoir et de maîtrise de soi.

Comme les danseuses de flamenco qui ont exécuté pour la première fois le jeu de jambes masculin en forme de pétard, ou les danseuses de breakdance qui ont commencé à tourner la tête, il y a une grande puissance et un grand symbolisme à renverser le statu quo. Tanc s’est formée à la danse contemporaine, mais aussi au Conservatoire d’État de musique turque d’Izmir et toutes ses influences se jouent aux côtés d’un féminisme du XXIe siècle.

Kizlar est construit sur une partition électronique du producteur de Brighton Asta Hiroki qui incorpore des sons turcs traditionnels, le ney (flûte), le oud et le tambour doumbek. Les femmes sont enfermées dans le mouvement sous-jacent du pouls de la musique, leurs bras s’agitant comme des vagues clapotant encore et encore contre le rivage. L’ambiance frôle la transe, l’atmosphère lourde de sons.

Renverser le statu quo… Kizlar. Photographie : Elly Welford

Ils se déplacent dans un fanfaron déhanché, se pavanant sur la scène. C’est très féminin, très contemporain, un peu comme le street style waacking, un corps serré de femmes, leurs bras expressifs volant au-dessus de leur tête en formation serrée. La chorégraphie de Tanc est pleine de motifs détaillés et de symétrie en dentelle. Il y a une expression riche dans les bras et les épaules des danseurs, des détails succincts dans leurs mains, la torsion et le mouvement des poignets. Il y a des tours de tire-bouchon, comme les soufis tourbillonnants – aussi traditionnellement des hommes – mais tous ces éléments sont absorbés plutôt que répétés.

De plus en plus, les danseurs de Tanc augmentent le contraste, passant de délicates bourrées sur la plante des pieds à une position de combattant basse. Les zeybeks étaient des guerrières, ces femmes ne sont pas tant agressives que sans peur, font fièrement face à l’avant, le possédant de plus en plus au fur et à mesure que la pièce avance. En robe rose à froufrous, pantalon bouffant ou sous-vêtement noir, Tanc présente différentes images de la féminité, et l’entreprise présente une énergie unie, une fraternité solide. Qui dirigent le monde? Filles.