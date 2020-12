Atsuko Maeda joue Yoko, une jeune femme qui anime un programme de voyage japonais. Irrépressible pour la caméra, Yoko est calme et pessimiste entre les configurations. Elle et un petit équipage entièrement masculin tournent en Ouzbékistan; elle patauge dans le lac Aydar et décrit son origine avant de monter dans un bateau pour tenter d’attraper un mystérieux gros poisson appelé «bramul». Le pêcheur ouzbek bourru qu’elle a jumelé avec des tétras qu’il ne peut pas attraper le poisson si une femme est présente.

Yoko reste un joueur, faisant plusieurs prises au cours desquelles elle effectue une balade peu sûre dans le «parc d’attractions» le moins amusant au monde. Elle s’inquiète pour son petit ami, un pompier de la baie de Tokyo. Et elle se lance seule, cherchant quelque chose dont elle n’est même pas sûre. Elle en trouve un peu dans le théâtre Navoi de Tachkent – qui a été en partie construit par des prisonniers de guerre japonais dans les années 1940.

Kurosawa est surtout connu aux États-Unis pour ses images d’horreur idiosyncratiques («Pulse», «Creepy» et autres). Ceci, cependant, est une représentation relativement calme et sensible de l’échange interculturel et de la confusion, et d’une femme qui se cherche dans un endroit qui lui est étranger. La maîtrise de la forme cinématographique de Kurosawa confère au film un magnétisme enveloppant malgré son apparente finesse d’intrigue.

Jusqu’aux extrémités de la terre

Non classé. En japonais et ouzbek, avec sous-titres. Durée: 2 heures. Regardez le cinéma virtuel de Metrograph.