Revue Jurassic World Dominion: Laura Dern revient pour fuir un T. rex une dernière fois

Il est difficile de savoir exactement quand j’ai senti pour la première fois le continuum espace-temps se déformer sous moi pendant Dominion du monde jurassique, mais je suis sûr que c’est arrivé sous les rues de Malte. La nation insulaire est devenue un point chaud pour le trafic de dinosaures – un gros problème dans cet univers cinématographique. Grâce aux faux pas de quelques scientifiques trop ambitieux, toutes sortes d’anciens reptiles ont envahi la planète. Mais ce n’est pas pour cela qu’Owen Grady (Chris Pratt) et Clare Dearing (Bryce Dallas Howard) se sont retrouvés dans un égout méditerranéen graveleux. Les héros sont là pour sauver leur fille : un jeune clone humain.

Écrit, tout cela semble assez original et même convaincant. Mais à l’écran, cela équivaut à une étrange collision de tropes tirés des superproductions estivales des dernières décennies. Une promenade dans le marché souterrain des dinosaures peut aussi bien être une visite dans un monde extérieur dans un Guerres des étoiles film, puis il y a une poursuite chargée de parkour dans des rues brûlées par le soleil qui ressemble nettement à une certaine scène de poursuite dans le film de James Bond Quantum de réconfort. Ceci est suivi par Chris Pratt conduisant d’une manière ou d’une autre une moto sur un avion en mouvement dans une cascade que je suis presque sûr d’avoir vu Tom Cruise faire dans l’un des Mission impossible suites. Pendant ce temps, un peu en arrière-plan, les stars de parc jurassique sont occupés à revivre l’intrigue du film original.

En parlant de stars, même si vous n’avez pas vu les derniers films de l’univers jurassique, Domination vaut le détour ne serait-ce que pour voir Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum tous sur le même écran pour la première fois depuis le film de 1994. C’est celui réalisé par Steven Spielberg avec une bande originale légendaire de John Williams, le tout basé sur le roman éponyme de Michael Crichton. parc jurassique a offert un aperçu d’un monde dans lequel nous pourrions utiliser la technologie pour créer des clones d’espèces disparues à des fins de parc à thème. Le concept semblait absurde à l’époque, mais avec l’arrivée du dernier film de la deuxième trilogie jurassique, les gens clonent leurs animaux de compagnie et ramener le mammouth laineux semble être à portée de main.

Alors pourquoi ne pas cloner parc jurassique? Ce n’est pas exactement ce Dominion du monde jurassique se propose de faire. Plus comme Les résurrections matricielles et Pousser un cri avant cela, le film crée un nouveau chapitre dans une franchise vieille de plusieurs décennies en assemblant une nouvelle intrigue avec une version réinventée de l’original. Cela signifie trouver un moyen d’insérer les anciens passionnés de dinosaures (Dern, Neill et Goldblum) dans une histoire qui tourne autour des versions contemporaines de leurs anciens personnages (Howard, Pratt et … eh bien, il n’y a pas de substitut à Jeff Goldblum dans aucun monde). Les fans adorent ce genre de chose, et c’est particulièrement approprié pour cet univers. Après tout, Michael Crichton n’avait jamais écrit de suite jusqu’au parc jurassique Le film a été un tel succès que les fans ont demandé une suite, et ils en ont eu une. Cette dynamique n’est pas si différente de ce que nous voyons avec les films de nos jours.

Bienvenue à l’ère des redémarrages nostalgiques. Le blockbuster d’été tel que nous le connaissions autrefois – généralement un tour de montagnes russes plein d’action et étoilé à l’écran – a été remplacé par une version recyclée de tous les manèges de montagnes russes pleins d’action et étoilés des années passé. Dans le cas de Dominion du monde jurassique, ce n’est pas seulement la propriété intellectuelle d’il y a 30 ans, mais aussi une petite dose de toutes les idées lucratives qui ont fait leur apparition sur grand écran depuis lors. La seule chose qui est plus susceptible que les redémarrages nostalgiques d’obtenir un gros budget et d’énormes accords de distribution, ce sont les films de super-héros, car les studios connaissent également déjà le modèle et le public sait ce qu’il obtiendra s’il dépense 12 $ pour un billet. Bonne chance pour trouver un drame indépendant dans votre théâtre local. Dominion de Jurassic Park et Top Gun : Maverick jouent probablement sur les huit écrans.

Les redémarrages, cependant, peuvent être amusants. Dominion du monde jurassique est une explosion, surtout si vous voulez vous rappeler à quel point l’original était incroyable. Le nouveau film propose des intrigues parallèles qui finissent par se croiser. On ramasse là où Jurassic Park : Royaume Déchu laissé de côté et se concentre sur Grady et Dearing, dont la fille adoptive Maisie Lockwood (Isabella Sermon) est enlevée par des braconniers de dinosaures au début du film. L’autre suit Ellie Sattler (Laura Dern) alors qu’elle sauve des dinosaures capturés, pour découvrir qu’une race de criquets géants préhistoriques se multiplie et mange l’approvisionnement alimentaire mondial. Mais Sattler apprend que les criquets ne mangent pas les cultures plantées avec des graines fabriquées par une société nommée Biosys, alors elle va rendre visite à son collègue paléontologue Alan Grant (Sam Neill) et le persuade de faire un voyage au siège de Biosys, où leur ancien ami Ian Malcolm (Jeff Goldblum) travaille comme philosophe en résidence.

Ai-je mentionné que les dinosaures ont envahi la planète ? Cela m’a surpris aussi. Je me souviens que des dinosaures se sont échappés dans la nature à la fin de Royaume déchumais ce que nous voyons dans Domination est vraiment stupéfiant. Le film s’ouvre sur un segment d’actualités de Now This sur la façon dont les dinosaures font des ravages dans tout notre environnement bâti. Il y a des ptérosaures qui nichent au sommet du World Trade Center ! (Maintenant, This et Vox partagent une société mère, Vox Media.)

Donc contrairement à tous les précédents parc jurassique films, il n’y a pas d’île dont les personnages principaux devront finalement s’échapper. Après tout, il y a maintenant des dinosaures partout dans le monde, il ne sert à rien d’essayer de les distancer. L’endroit où les deux intrigues se croisent, Biosys HQ, est un autre type d’île. C’est là que l’entreprise fait toutes ses expériences sur les dinosaures, qui sont tous contenus dans ce complexe massif quelque part dans les montagnes des Dolomites du nord de l’Italie.

Si le nom Biosys vous semble familier, au fait, félicitations : vous êtes un parc jurassique super fan. Biosys est la société responsable de l’incident incitant dans le film de 1994, celui qui impliquait Dennis Nedry (Wayne Knight) tentant de voler les embryons de 15 espèces de dinosaures afin que Biosys puisse se reproduire. Le principal méchant de Dominion de Jurassic Park est Lewis Dodgson (Campbell Scott), le personnage qui est apparu très brièvement dans le film original (joué par Cameron Thor à cette époque) – il était à l’écran juste assez longtemps pour donner à Nedry une boîte de Barbasol qui avait été modifiée pour stocker des embryons de dinosaures. Le scientifique en chef de Dodgson, vous apprendrez, est le Dr Henry Wu (BD Wong), le même gars qui a développé la technique d’épissage de l’ADN qui a permis de redonner vie aux dinosaures dans le film de 1994. Ne vous inquiétez pas, ces détails vous seront utiles.

Une fois que tout le monde est au complexe Biosys, les choses se réchauffent. Le casting hérité poursuit sa mission de sauver le monde des criquets géants, tandis que Grady et Dearing du Monde jurassique l’équipage essaie de retrouver leur fille clonée adoptive. Nous rencontrons même quelques nouveaux personnages: la braconnière réformée Kayla Watts (DeWanda Wise) et le gestionnaire Biosys Ramsay Cole (Mamoudou Athie), qui apportent une certaine diversité à ce qui a toujours été une distribution presque entièrement blanche. La dernière heure du film est par ailleurs consacrée à faire tomber le grand méchant Dodgson, qui ressemble étrangement à Tim Cook, et à emballer des références au classique parc jurassique. Il y a tout : Malcolm distrayant un T. rex avec une torche, une évasion d’un SUV à l’envers avec un T. rex sur le dessus, plus d’une bataille entre un T. rex et un dinosaure censé être plus gros et plus méchant que le T. rex. Tout le monde sait pourtant que c’est parc jurassique: Le T. rex gagnera, et elle rugira dans le ciel rempli d’éclairs.

Tout cela renvoie au thème central que l’univers de Jurassic Park a toujours exploré : la tension entre l’homme, la technologie et la nature. Et tandis que les épisodes précédents s’appuient fortement sur un message sur l’habitude des humains de bricoler avec la biodiversité, le réalisateur Colin Trevorrow veut clairement que vous pensiez que Domination est une histoire de changement climatique. La peste acridienne préhistorique a commencé avec le Dr Wu manipulant l’ADN de l’insecte, déclenchant une réaction en chaîne qui menace de laisser la planète stérile, et à un moment donné, les criquets font littéralement pleuvoir du feu d’en haut. Si les Drs. Sattler, Grant et Malcolm n’interviennent pas, le monde pourrait aussi brûler.

Mais lorsque vous êtes assis dans le public, vous ne penserez probablement pas du tout au changement climatique ou à la biodiversité. Tu seras trop occupé à penser à combien tu aimes parc jurassique. Mais vous ne pourrez peut-être pas concilier votre amour de l’original avec la lutte pour créer la nouvelle trilogie, qui n’a jamais été aussi puissante que l’original. Steven Spielberg a un crédit de producteur exécutif sur Dominationmais ce que nous voyons vraiment de son travail, ce sont des références à d’autres films de Spielberg.

Vous pourriez presque vous séparer Dominion de Jurassic ParkLes deux intrigues concurrentes dans leurs propres films, mais aucune des intrigues n’est vraiment intéressante. Le premier, mettant en vedette Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, est dérivé et inévitablement ennuyeux, car cela revient à deux parents essayant de retrouver un enfant perdu. Le nostalgique, mettant en vedette le casting original de Jurassic Park, ressemble à une astuce bon marché mais extrêmement familière : prenez un ancien favori des fans, mélangez certains détails, engagez les mêmes acteurs et transformez-le en un nouveau film que beaucoup de gens achèteront des billets. pour aller voir. C’est la même chose que vous verrez dans Top Gun : Mavericket nous en avons vu une version l’année dernière dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. La formule fonctionne. La Pistolet supérieur le redémarrage a rapporté plus de 250 millions de dollars au cours de ses deux premiers week-ends. La Homme araignée qui présente tous les anciens Spider-Man cinématographiques a rapporté près de 2 milliards de dollars au box-office. Les initiés de l’industrie disent déjà Dominion de Jurassic Park sera le prochain coup d’un milliard de dollars.

Il n’y a rien de mal à un bon redémarrage nostalgique. Les redémarrages et les remakes existent depuis aussi longtemps que les films eux-mêmes. Heck, il y a eu au moins quatre versions de Une star est née fait au cours d’un siècle! Ce qui est un peu inquiétant, cependant, c’est que si les seuls films que Hollywood veut faire sont des redémarrages de franchises à succès fiables – et des films de super-héros, bien sûr – c’est beaucoup de talent et d’argent qui ne vont pas dans la création de fonctionnalités entièrement nouvelles pour les théâtres. Comme mon collègue Peter Kafka l’a récemment soutenu, l’avenir des films semble assez sombre dans un monde où les studios ne veulent qu’un succès garanti au box-office et où tout le reste est relégué aux services de streaming.

Au-delà des tendances de l’industrie, Dominion du monde jurassique est un gâchis impressionnant d’un film. C’est plein de trous dans l’intrigue se faisant passer pour des miracles scientifiques. Cela ressemble à un pastiche des plus grands succès de Steven Spielberg – sérieusement, il y a plusieurs scènes qui pourraient aussi bien être dans le prochain Indiana Jones suite – et c’est hilarant. Ce sont 150 minutes de dinosaures, à la fois CGI et animatroniques, qui raviront les enfants. C’est fort.

Je le reverrai probablement le week-end prochain. j’ai déjà vu Top Gun : Mavericket il n’y a pas grand-chose d’autre à jouer.