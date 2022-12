Revue “Jurassic Punk”: Faire marcher les dinosaures numériques

L’innovateur d’animation par ordinateur né au Canada, Steve Williams, était et reste si ouvertement impétueux qu’il inverse cette dernière caractéristique dans le genre de maladresse qui, eh bien, peut souvent vous faire virer. Williams est le gars qui a permis à l’équipe d’effets d’Industrial Light and Magic de construire de nombreux dinosaures pour le film “Jurassic Park” de 1993 à l’intérieur d’un ordinateur.

J’espère que ce n’est pas grossier une généralisation pour souligner que les animateurs sont différents de vous et moi. Et cela vaut que l’animateur travaille en dessin à la main, en stop-motion ou en infographie. L’obsession qui va au-delà du dévouement au travail est un trait commun. Tout comme la maladresse sociale.

Réalisé par Scott Leberecht, “Jurassic Punk” raconte l’histoire très juteuse des pionniers, des opposants et des hiérarchies professionnelles qui ont fait de Williams à la fois l’homme nécessaire et un éventuel paria. Admettant franchement qu’il n’est pas un diplomate, Williams exprime clairement son scepticisme concernant les figures vénérées des effets visuels. Parmi eux Dennis Muren, le chef du département ILM qui a remporté de nombreux Oscars tandis que Williams travaillait dans une section de l’entreprise connue sous le nom de “la fosse”.

Dans cet espace, Williams a compris comment exécuter des visions auparavant inaccessibles pour “The Abyss” et “Terminator 2” de James Cameron avant “Jurassic”. Et son travail sur le film de Spielberg résulte du fait que Williams n’a pas fait ce qu’on lui avait dit. “Ne vous embêtez même pas” à essayer de créer un dinosaure animé par ordinateur, se souvient-il que Muren lui a donné des instructions.

Dans des interviews contemporaines, l’animateur en stop-motion Phil Tippett, dont tout le gagne-pain était menacé par l’innovation de Williams, affiche le plus d’affinité pour la façon de penser perturbatrice de Williams. Le documentaire a été conçu comme un hommage, mais Leberecht est tombé sur Williams à un moment sombre de sa vie : divorcé, sans emploi, alcoolique et convaincu que son travail a ruiné les films. Ce film se termine avec l’artiste marquant huit mois de sobriété et trouvant un certain épanouissement dans l’enseignement.

Jurassique Punk

Non classé. Durée : 1h21. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.