Revue ‘Joyride’ : Adulte irresponsable

“Joyride”, un mélange cruellement schématique de comédie de couples étranges et de road movie affirmant la vie, traverse la campagne irlandaise avec un peu de charme et une cargaison de blarney. Les deux protagonistes, cependant (Olivia Colman et Charlie Reid), transpirent pour vendre le bejesus hors du matériau, combattant un scénario blême et bancal (par Ailbhe Keogan) chargé de clichés celtiques. Lorsque Mully (Reid), un garçon de 12 ans confiant, voit son père vaurien (Lochlann O’Mearain) glisser l’argent destiné à l’hospice qui s’occupait de la mère décédée de Mully, le garçon attrape l’argent et prend dans un taxi volé. Malheureusement, une femme d’âge moyen (Colman) et son nouveau-né non désiré ronflent tous les deux sur le siège arrière.

La femme, Joy, prévoit de décharger le bébé sur une amie sans enfant (Aisling O’Sullivan) à quelques kilomètres de là, puis de monter à bord d’un avion pour des vacances en Espagne. Piquante et désespérée, elle a besoin d’aide; et Mully, sage et empathique au-delà de ses années, est sur le point de se révéler non seulement un chauffeur qualifié, mais aussi un coach d’allaitement accompli. Dire que le film a des problèmes de crédibilité serait un euphémisme.