Revue ‘Jethica’ : Stalker lent

Après un accident de la route choquant, Elena (une parfaite Callie Hernandez) se cache dans la caravane de sa grand-mère dans le désert à l’extérieur de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Une rencontre fortuite avec une vieille amie d’école, Jessica (Ashley Denise Robinson), amène Elena à proposer de l’héberger quelques nuits. Jessica a fui la Californie pour échapper à Kevin (Will Madden), le harceleur dont le zézaiement donne son titre au film – et aussi, malheureusement, siphonne le froid des déclarations frénétiques de dévotion de Kevin lorsqu’il se présente soudainement à l’extérieur de la bande-annonce.

Réagissant à Kevin avec la froide résignation de quelqu’un habitué à traiter avec des hommes comme ça, Elena, dont la grand-mère était une mystique, sait que se débarrasser de lui demandera plus qu’une intervention policière. Sur place pour aider est Benny (Andy Faulkner), un type étrange que nous avons vu traîner d’avant en arrière sur l’autoroute, les yeux vides et avec un penchant drogué. Pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes, Benny pourrait être la seule personne capable de comprendre la situation difficile de Kevin.

À la fois sèchement drôle et étonnamment poignant, “Jethica” utilise le paranormal comme métaphore du comportement masculin abusif. La perspective impassible du film et son rythme sans hâte peuvent diffuser ses surprises, mais Ohs a un style décalé, frais et amusant. Entre le balayage bleu-bronze du ciel et le sol jaune poussiéreux, sa caméra sinueuse et inclinée évoque la chair de poule dont l’histoire a besoin et toute victime de harcèlement reconnaîtra.

Jethica

Non classé. Durée : 1h12. Regarder sur Fandor.