Revue ‘Inu-oh’: l’anime éblouissant rencontre l’épopée médiévale

Visuellement somptueux et narratif enchevêtré, l’anime “Inu-oh” se déroule au Japon du XIVe siècle. L’histoire principale oui, au moins. Il raconte l’histoire de deux jeunes naufragés au talent audacieux – un musicien aveugle et un danseur maudit – qui se rencontrent un soir sombre. Après le comment-faire habituel, ils commencent à jouer l’un pour l’autre et glissent rapidement dans une synchronisation enchantée. Ensemble, ils s’ébattent, se brouillent et tourbillonnent, et bientôt ils sont en lévitation, tournoyant contre une étendue d’étoiles scintillantes alors qu’ils tournent autour les uns des autres comme des corps célestes.

Il est normal que ces personnages se rencontrent sur un pont, étant donné que le film traverse le passé et le présent, la réalité et la fantaisie. Il est basé sur un roman, “The Tale of the Heike: The Inu-oh Chapters”, de l’écrivain japonais Hideo Furukawa qui riffs sur “The Tale of the Heike”, une épopée médiévale fondamentale sur les clans engagés dans la guerre civile. Source d’innombrables interprétations, le conte original atteint son paroxysme avec la bataille de Dan-no-Ura, au cours de laquelle le clan Heike est vaincu, l’enfant empereur noyé et une épée impériale sacrée perdue. Cette épée apparaît périodiquement dans “Inu-oh” – mais bonne chance pour comprendre pourquoi.

Ce que l’épée – qui coule parfois du sang – a à voir avec nos deux étrangers tourbillonnants n’est pas tout à fait clair. Ceux qui ont lu le roman de Furukawa, qui ne semble pas avoir été traduit en anglais, n’auront peut-être aucun problème à suivre les virages labyrinthiques du film, ses décalages temporels, ses élisions de narration et ses fioritures fantastiques. Après la première heure environ et ayant oublié une grande partie de l’exposition d’introduction (déroutante !), j’ai renoncé à essayer d’assembler les pièces. Au lieu de cela, je me suis contenté de suivre l’animation souvent spectaculaire, savourant ses teintes aqueuses, ses dessins de personnages vifs et son étreinte récurrente et galvanisante de la quasi-abstraction.