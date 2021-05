Revue ‘Into the Darkness’: trouver des excuses pour la collaboration

«Into the Darkness» suit la famille d’un industriel au Danemark du début des années 40 alors que ses membres rationalisent leur complicité avec les nazis occupants. Par politesse et déni, ils décident de diverses manières d’aider les fugitifs est trop risqué, que les manifestations sont irresponsables, qu’elles sont moins pro-nazies qu’anticommunistes et que faire des affaires avec les Allemands est acceptable si cela maintient l’usine ouverte. De plus, même s’il est déplaisant qu’un commandant de la marine allemande ait des dessins sur la fille de l’industriel (il lui donne une épingle U-boat avec une croix gammée dessus), il n’est pas nécessairement un membre du parti. Droite?

Les enjeux sont élevés tôt, lorsque Karl Skov (Jesper Christensen), le directeur de l’usine, et sa femme, Eva (Bodil Jorgensen), reçoivent la visite de deux amis juifs qui ont fui l’Allemagne et qui ont besoin de se rendre en Suède. Aksel (Mads Reuther), le fils qui rejoindra finalement la résistance, pourrait les y naviguer cette nuit-là – mais pourquoi s’embêter, raisonne Karl, quand le gendarme aidera? Plus tard, Karl apprend que les Juifs ont été envoyés dans un «camp modèle», ce qui, selon lui, semble assez civilisé.

Le réalisateur est Anders Refn, le père du provocateur Nicolas Winding Refn («Drive»), et il est beaucoup plus conservateur esthétiquement que son fils. Alors que l’intrigue est absorbante, le film a continuellement des personnages qui expriment leurs motivations, laissant peu de sous-textes. Ce n’est pas «The Damned» de Luchino Visconti, qui a transformé une prémisse similaire en un miasme presque inattaquable de grotesquerie. Mais «Into the Darkness» n’est pas plus que regardable. Et en permettant aux Skov leurs réserves tranquilles (et en se terminant sans résoudre leur sort), cela peut les absoudre trop facilement.

Non classé. En danois, allemand et suédois, avec sous-titres. Durée: 2 heures 32 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur jeu de Google, FandangoNow et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.