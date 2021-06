Revue ‘In the Heights’: dans les rêves commencent les responsabilités

« In the Heights » commence avec un homme – Usnavi, joué par Anthony Ramos – racontant une histoire à un groupe d’enfants. Ils sont réunis dans le patio d’un bar sur une plage bordée de palmiers et baignée de soleil en République dominicaine. Le bar s’appelle El Sueñito, ou le petit rêve, et le nom est à la fois un indice, un spoiler et la clé des thèmes de cette comédie musicale exubérante et sincère. Un rêve peut être un fantasme ou un objectif, une évasion ou une aspiration, un rejet de la façon dont les choses sont ou une affirmation de ce qui pourrait être. « In the Heights », adapté du spectacle de Broadway primé aux Tony de Lin-Manuel Miranda et Quiara Alegría Hudes, englobe toutes ces significations. Après plus d’un an de streaming décousue, de divertissement anémique et de doomscrolling panique, c’est un rêve devenu réalité.

Le réalisateur, Jon M. Chu («Crazy Rich Asians») s’inspire des traditions antiréalistes du spectacle de chansons et de danses hollywoodiennes pour plonger les personnages (et le public) dans des royaumes exaltés de sentiments et de magie. Deux amants descendent d’un escalier de secours et pirouettent le long des murs du bâtiment dans un défi doux et passionnant de la gravité. Une piscine publique se transforme en un kaléidoscope Busby Berkeley de cinétique et de couleur. Les perruques sur une étagère de salon de beauté rebondissent au rythme d’un grand numéro de production.

Dans le même temps, cette histoire intergénérationnelle à plusieurs volets sur la famille, la communauté et la mobilité ascendante est enracinée dans le sol réel du travail acharné et du sacrifice. Les rêves modestes d’Usnavi et de ses voisins et amis sont le reflet d’un très grand rêve, celui américain, que le film célèbre sans ironie tout en constatant certaines contradictions. Nous sommes transportés de la tranquillité tropicale d’El Sueñito à la canicule estivale de Washington Heights, une partie de l’Upper Manhattan ombragée par le pont George Washington et illuminée par les couchers de soleil sur la rivière Hudson. Ses rues sont un aimant bipolaire. Au XXe siècle, les immigrants des Caraïbes et d’autres régions d’Amérique latine – dont le père d’Usnavi, aujourd’hui décédé, et la matriarche du quartier Abuela Claudia (Olga Merediz) – ont été attirés par la promesse d’opportunités économiques. Certains ont ouvert de petits commerces, comme la bodega où Usnavi et son cousin Sonny (Gregory Diaz IV) passent leurs journées à distribuer café con leche, quarter waters et autres produits de première nécessité. De l’autre côté de la rue se trouve un service de taxi en livrée appartenant à Kevin Rosario (Jimmy Smits), qui est venu de Porto Rico à New York et a mis ses espoirs dans sa fille, Nina (Leslie Grace). La prunelle de ses yeux et la fierté du quartier – « le meilleur d’entre nous », comme le dit Kevin – Nina est étudiante à Stanford. Elle rentre chez elle pour l’été en proie à une ambivalence qui fait autant partie des Hauteurs que des bouches d’incendie à ciel ouvert et des charrettes piragua. (Miranda, à l’origine du rôle d’Usnavi sur scène, se présente comme un vendeur de ces friandises imbibées de sirop, un homme dont l’ennemi juré est le personnage controversé de New York, Mister Softee.) Usnavi se souvient de son enfance en République dominicaine comme du meilleur moment de sa vie. Pour lui, cette île représente les racines, les origines, l’identité – tout ce que Washington Heights est pour Nina. Il rêve de se retrouver en retournant dans la patrie de son père. On s’attend à ce qu’elle se réinvente dans un endroit que Kevin, qui n’a jamais terminé ses études secondaires, peut à peine imaginer. Il n’y a peut-être pas d’endroit comme la maison, mais en Amérique, la maison n’est presque jamais un seul endroit. Miranda et Hudes ont fait « In the Heights » bien avant « Hamilton », mais à certains égards, la version cinématographique, arrivée dans le sillage du mastodonte « Hamilton », fonctionne comme une suite. Comme Alexander Hamilton (que Ramos a joué à Broadway après le départ de Miranda), Usnavi est un orphelin et un immigré. Son quartier porte le nom du commandant en chef de Hamilton. Et ses habitants plantent leurs drapeaux – cubain, dominicain, portoricain, mexicain et plus – au pays du billet de 10 $. La ville est peut-être un paradis où « les rues sont faites de musique », mais c’est aussi un purgatoire d’hivers froids, de fanatisme profondément enraciné et de cruauté bureaucratique.

Ces complications sont à la fois l’échafaudage du film et son sujet. Miranda est, au fond, une romantique politique et une optimiste romantique. Certains téléspectateurs peuvent souhaiter des explorations plus pointues de questions telles que la gentrification et la politique d’immigration, et peut-être aussi une perspective critique sur la famille, la sexualité et le genre. Mais si Miranda est, à certains égards, un artiste révolutionnaire, il est tout sauf un radical. Il croit à la promesse rédemptrice et au potentiel démocratique de la culture populaire – ce qui signifie non seulement la musique, les films et la danse emballés dans le commerce, mais aussi les styles streetwear, les fêtes de quartier et les repas faits maison – et au pouvoir suprême de l’amour. En conséquence, « In the Heights » organise son intrigue chargée autour d’histoires d’amour parallèles. Usnavi est amoureux de Vanessa (Melissa Barrera), dont le rêve est de déménager au centre-ville pour poursuivre une carrière dans la mode. (Elle travaille dans le salon appartenant à Daniela, qui est jouée par la grande Daphne Rubin-Vega). Nina, quant à elle, est toujours gentille avec Benny (Corey Hawkins), son ex-petit ami et le répartiteur de confiance de Kevin. Alors que le temps se réchauffe et qu’une panne d’électricité approche, les deux couples chantent leur chemin à travers le désir, la luxure, la déception et le bonheur – pas toujours dans cet ordre mais avec une sincérité ardente capable de faire fondre le cœur le plus glacial. Comme Usnavi, le film – hérissé d’idées, d’esprit verbal et d’invention musicale – a le cœur sur sa manche. Elle reflète aussi ses vertus : générosité, décence, travail acharné, fierté. Le charisme de Ramos est parfaitement adapté au rôle. Sa modestie est aussi gagnante et authentique que sa bravade, et c’est un chanteur de théâtre fort ainsi qu’un acteur de cinéma subtil. Il serait injuste pour le reste de la merveilleuse distribution – et faux à l’esprit familial et inclusif qui rend « In the Heights » si gagnant – de dire qu’il domine l’écran. C’est lui qui maintient la fête, et la raison pour laquelle cela se passe.

C’est une grande fête – remplie de feux d’artifice, d’éclats de piste de danse, de baisers, de larmes, de disputes bruyantes, plus de baisers et plus de larmes. Ce qui n’est pas la même chose qu’un grand film. Il y a des points morts dans l’histoire et des scènes, y compris des numéros musicaux, qui sont adéquates alors qu’elles devraient être éblouissantes. Pourtant, malgré un temps de course assez long, je ne voulais vraiment pas que cela se termine. Chu sait comment faire passer un bon moment à tout le monde. Les scènes des discothèques, des piscines et des instituts de beauté sont joyeuses et accueillantes, même si, comme au cinéma, elles ne sont pas spécialement mémorables ou originales. La chorégraphie dynamique, de Christopher Scott, est mal servie par le montage et les mouvements de caméra, qui transforment des mouvements gracieux et athlétiques en un collage mouvementé de visages et de membres. Une exception notable – un point culminant émotionnel dans le film – accompagne la chanson « Paciencia y Fe », une réminiscence charmante et perçante de l’exil et de l’adaptation, chantée par Abuela Claudia. Vers la fin de sa vie, elle se souvient de son émigration de Cuba alors qu’elle était une jeune fille dans les années 40. Il y a de l’amertume dans les souvenirs de ce qui a suivi, de l’aliénation et des épreuves pour accompagner la patience et la foi. Pendant qu’elle chante, des danseurs vêtus de robes de lin fluides et de couvre-chefs tournent et se précipitent dans des voitures de métro d’époque.