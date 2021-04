Les films évoluent, et un jour il sera possible de regarder « Dans la terre » et ne pas voir les contingences de la réalisation de films pandémiques. Le réalisateur, Ben Wheatley, a commencé à l’écrire au début du verrouillage en Grande-Bretagne et des éléments du produit fini – le décor extérieur; références à la quarantaine, à une troisième vague et à une maladie ravageant une ville; les masques chirurgicaux des acteurs au début – portent les marques incontournables de l’année écoulée.

Vu maintenant, les solutions ingénieuses, voire ingénieuses du film aux problèmes se doublent de distractions; à mesure que ceux-ci diminuent, une partie de ce qui est puissant dans le film peut également disparaître. Ce qui restera est un effort de retour aux sources de Wheatley, qui a récemment essayé des adaptations littéraires éclatantes (JG Ballard dans «High-Rise», Daphné du Maurier dans le remake de «Rebecca» l’an dernier) mais a gagné sa réputation culte à cheval entre l’horreur et la comédie noire dans des tarifs à petit budget comme «Kill List» et «A Field in England».

Maintenant, le décor est une forêt en Angleterre. «In the Earth» suit Alma (Ellora Torchia) et Martin (Joel Fry) en mission pour rencontrer le Dr Olivia Wendle (Hayley Squires), qui est à environ deux jours de marche dans les bois. Ses communications ont cessé et on nous a dit que «les gens deviennent un peu drôles» là-bas. La recherche du Dr Wendle – impliquant des arbres connectés et contrôlés dans un réseau qui se comporte comme un cerveau – semble plus qu’un peu étrange.