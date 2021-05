Revue «  In Our Mothers ‘Gardens’ ‘: Créer de l’espace pour les femmes noires

Lewis associe les histoires à une belle esthétique de collage, superposant les interviews avec des vidéos personnelles, des photographies et de la musique. Parfois, elle encadre même ses sujets dans des collages de fleurs, de bibelots antiques et d’images d’archives.

La réalisatrice Shantrelle P. Lewis, qui apparaît également dans le film en tant que sujet, tisse des entretiens avec des femmes noires d’horizons divers, dont la militante Tarana Burke, l’entrepreneur Latham Thomas et le professeur Brittney Cooper, l’auteur de «Eloquent Rage : Une féministe noire découvre sa superpuissance. Les personnes interrogées proposent des anecdotes sur leurs mères et leurs grands-mères et réfléchissent à la manière dont les relations les ont nourries. Dans une scène, Burke se souvient d’une expérience d’enfance d’être giflé par un inconnu pour avoir joué au supermarché. Quand la grand-mère de Burke a entendu ce qui s’est passé, elle a brisé la vitrine du magasin avec une pipe.

En tant que réalisateur, Lewis est admirablement présent. Elle semble avoir gagné la confiance de ses sujets d’interview et a pris soin de créer un espace d’ouverture. Mais alors que les femmes explorent la spiritualité, le traumatisme et la résilience, un effet d’écho se fait jour. Parfois, cet écho peut ressembler à une répétition. La division du film en chapitres thématiques bruts renforce les redondances; certaines idées du segment «guérison» auraient pu s’inscrire dans les «soins personnels radicaux» et vice versa. Pourtant, un tel hoquet en fin de compte n’enlève rien à la grâce du film – ni à sa vitrine des dons naturels de Lewis en tant que communicateur et en tant qu’artiste.

Dans les jardins de nos mères

Non classé. Durée: 1 heure 24 minutes. Regardez sur Netflix.