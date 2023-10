Revue Hulu : flux constant de téléviseurs nouveaux et classiques à bas prix

8.0 Hulu Comme Frais mensuels bas pour le forfait de base

Nouvelles émissions disponibles peu de temps après leur diffusion

Excellente sélection de téléviseurs familiers

Une solide liste de programmes originaux Je n’aime pas Moins de séries originales que Netflix et Prime

Une expérience sans publicité n’est pas une aussi bonne valeur

La mise en page et les menus peuvent prêter à confusion

Malgré la perte du contenu NBC et Bravo et encore une nouvelle augmentation de prix, Hulu continue d’évoluer. Une option à une application est en cours pour combiner le contenu de Hulu et Disney Plus. Le service de streaming compte plus de 45 millions d’abonnés aux États-Unis et, même s’il n’est pas disponible dans le monde entier comme Netflix ou Disney+sa solide gamme de programmes télévisés et de films en réseau rend la plate-forme attrayante pour les téléspectateurs.

C’est un excellent complément et contrepoint à Netflix, avec une grande variété d’émissions familières de réseaux comme ABC, Fox et FX que vous pouvez regarder peu de temps après leur diffusion, ainsi qu’un catalogue croissant de ses propres séries originales acclamées par la critique. Qu’il s’agisse d’une série scénarisée, d’une émission de téléréalité ou d’une version animée, les téléspectateurs de tout âge peuvent trouver quelque chose à diffuser sur le service. Si cela ne vous dérange pas de payer pour éviter les publicités ou si cela ne vous dérange pas de regarder quelques publicités pour accéder à une gamme d’émissions de télévision et de films, Hulu est une évidence.

Netflix propose beaucoup plus d’émissions originales et aucune publicité, mais pour le moment, Hulu a un léger avantage sur le géant des services de streaming :

Le faible coût de 8 $ par mois de son forfait de base, ce qui représente une valeur considérable si cela ne vous dérange pas de regarder des publicités.

La possibilité de se tenir au courant des émissions actuellement diffusées à la télévision, au lieu d’attendre des mois pour que la saison complète paraisse.

L’option d’ajouter Disney Plus pour 2 $ supplémentaires, le multiple Pack Disney plans (qui comprennent également ESPNPlus ) ou la Forfait Hulu Plus Live TV pour 77 $ si vous souhaitez couper complètement le cordon. Le Disney Bundle propose quatre niveaux de prix à partir de 10 $, avec un plan qui inclut les versions financées par la publicité de Disney Plus et Hulu mais exclut ESPN Plus. Voir Le communiqué de presse de Disney pour plus de détails sur le forfait. Comparaison des services de streaming Hulu Netflix Disney+ HBO Max Prix ​​mensuel Base 8 $ avec publicités, Premium sans publicité pour 18 $ Live TV pour 77 $ À partir de 10 $ À partir de 8 $ 10 $ pour l’abonnement de base avec publicités, 16 $ pour l’abonnement sans publicité Les publicités Oui Non Non Oui Meilleurs titres Conte de la servante, Prey, Le célibataire, Bob’s Burgers Choses étranges, jeu de calmar, tu ferais mieux d’appeler Saul, vol d’argent Le Mandalorien, She-Hulk, Encanto, Les Simpsons Game of Thrones, Maison du Dragon, Euphoria, série DC Comics Téléchargements mobiles Oui Oui Oui Oui 4K HDR disponible Oui Oui (sur le forfait Premium) Oui Non Nombre de flux : 2 (Illimité avec le module complémentaire Live TV de 10 $) 1 (2 pour Standard, 4 pour Premium) 4 3

Hulu propose de nombreuses séries télévisées et films

celui de Hulu bibliothèque d’originaux Hulu n’est pas aussi complet que ceux de Netflix ou de Prime Video d’Amazon. Cependant, il propose des émissions acclamées par la critique comme The Handmaid’s Tale, Only Murders in the Building et Reservation Dogs. Il propose également des films originaux tels que Proie, Hellraiser et Le film Bob’ Burgers. Le service a produit des documentaires de grande envergure, notamment Flee, Enemies of State et Summer of Soul. Hulu a également repris des émissions d’autres réseaux, notamment Grown-ish, Schitt’s Creek et This is Us.

La véritable force de Hulu réside dans les milliers d’émissions de télévision, dont beaucoup arrivent en service le lendemain de leur diffusion en direct sur des réseaux comme ABC, Fox et Comedy Central. Bien que Hulu propose la plupart des épisodes les plus récents d’une émission donnée, il n’a pas toujours les saisons passées complètes – par exemple, Grey’s Anatomy d’ABC n’a que sa saison en cours disponible à regarder et aucune des saisons passées. Cependant, certaines émissions proposent toutes les saisons et tous les épisodes. Et d’autres, comme Killing Eve de la BBC, diffusent des saisons complètes après la diffusion de la saison entière.

Hulu propose également une large collection de films. Parfois, il obtient de nouvelles versions que d’autres plateformes de streaming n’offrent pas, comme Spencer.

Sarah Tew/CNET

Est-ce que payer pour Hulu sans publicité en vaut la peine ?

La réponse dépend en grande partie de votre haine des publicités.

Hulu propose deux principaux plans d’abonnement à la demande : le Hulu de base pour 8 $ et Hulu (sans publicité) pour 18 $. Les deux proposent le même catalogue d’émissions et de films – avec ce dernier, vous payez presque deux fois plus pour ne voir aucune publicité. Nous avons essayé de regarder quelques émissions sur les deux pour avoir une idée de la différence.

Avec Hulu de base financé par la publicité, la fréquence des publicités variait un peu. En fait, dans un épisode de 22 minutes de Bob’s Burgers, nous avons vu une publicité de 25 secondes avant le début de l’émission et trois pauses publicitaires de 90 secondes au milieu. Mais en regardant un épisode d’une heure de Saturday Night Live, il y avait une publicité de 15 secondes au début, suivie de huit autres coupures publicitaires – six duraient 90 secondes, une de 60 secondes et une de 45 secondes. C’était évidemment plus perturbant, mais similaire à regarder l’émission à la télévision en direct.

Il existe une gamme de durées d’exécution publicitaire pendant Hulu Originals : avant un épisode de The Handmaid’s Tale, nous avons vu une publicité de 30 secondes. Dans un épisode de Pam & Tommy, il y avait une publicité de 35 secondes au début, une pause publicitaire de 2 minutes, une pause d’une minute et une pause publicitaire de 30 secondes vers la fin.

Si vous utilisez fréquemment Hulu – ou si vous vous êtes vraiment habitué au modèle sans publicité de Netflix et que vous ne supportez pas de regarder des publicités – les 10 $ supplémentaires par mois ne vous dérangeront peut-être pas. Mais le coût sans publicité n’est plus inférieur à celui du forfait Standard de Netflix, qui est désormais de 15,50 $ par mois.

Il y a un avantage dans le plan sans publicité. C’est le seul moyen de télécharger des émissions pour les regarder hors ligne. Contrairement à Netflix, vous ne pouvez pas télécharger d’émissions pour les regarder plus tard, sauf si vous disposez du plan mis à niveau.

Mais si vous regardez simplement une émission ou un film ici ou là sur votre téléviseur – en particulier une comédie plus courte – vous pouvez probablement passer quelques minutes supplémentaires à regarder la publicité pour économiser de l’argent.

Voici la répartition complète des prix de Hulu :

Hulu de base coûte 8 $ par mois (80 $ par an) avec des publicités pour la bibliothèque de vidéos à la demande de la plateforme. Obtenez Disney Plus avec des publicités dans un forfait de base et payez 10 $ par mois pour les deux.

de base coûte 8 $ par mois (80 $ par an) avec des publicités pour la bibliothèque de vidéos à la demande de la plateforme. Obtenez Disney Plus avec des publicités dans un forfait de base et payez 10 $ par mois pour les deux. Hulu (pas de publicité) fonctionne 18 $ par mois et donne accès à la bibliothèque du service sans publicité. Choisissez le forfait Disney Duo Premium et payez un total de 20 $ par mois pour les deux services sans publicité.

fonctionne 18 $ par mois et donne accès à la bibliothèque du service sans publicité. Choisissez le forfait Disney Duo Premium et payez un total de 20 $ par mois pour les deux services sans publicité. Hulu avec télévision en direct comprend la bibliothèque à la demande et la diffusion en direct de plus de 75 chaînes, et la version financée par la publicité coûte 77 $ par mois. Disney Plus et ESPN Plus sont inclus dans votre abonnement sans frais supplémentaires.

comprend la bibliothèque à la demande et la diffusion en direct de plus de 75 chaînes, et la version financée par la publicité coûte 77 $ par mois. Disney Plus et ESPN Plus sont inclus dans votre abonnement sans frais supplémentaires. Hulu (sans publicité) avec télévision en direct coûte 90 $ par mois et comprend la bibliothèque de streaming Hulu, les chaînes de télévision en direct ainsi que Disney Plus et ESPN Plus. Notez que certains contenus qui ne font pas partie de la bibliothèque de streaming désignée par Hulu peuvent toujours diffuser des publicités.

Sarah Tew/CNET

Beaucoup d’options de menu, plus difficile à naviguer que Netflix

Les menus de Hulu sur les applications TV vous offrent de nombreuses façons de trouver ce que vous voulez, mais peuvent être déroutants. Ouvrez l’application, ouvrez votre profil (si vous en avez créé un) et vous verrez une page d’accueil personnalisée. avec plusieurs catégories en haut : Accueil, TV, Films, Actualités, Mes affaires et Hubs. Continuez à faire défiler vers le bas et vous verrez plus de catégories qui diffèrent en fonction de ce que le service pense que vous aimerez, comme Bingeable TV, Hulu Picks, ’90s Nostalgia, Teen Shows, Comic Book Heroes and Villains, et Newly Added TV et Newly Added. Films. Gardez à l’esprit que sur la page d’accueil de Hulu, la section Continuer à regarder ne vous accueille pas en haut, mais elle est placée quelques lignes plus bas.

Enregistrez les éléments que vous souhaitez regarder dans votre dossier Mes trucs, auquel vous pouvez accéder en haut de l’écran. Parcourez par catégories comme Réseau, émissions de télévision, films, Hulu Originals, FX sur Hulu, enfants et autres genres, ou recherchez simplement l’émission que vous recherchez. La fonction de recherche n’est pas aussi précise que celle de Netflix, donc si vous recherchez un acteur ou un titre spécifique, préparez-vous à voir des résultats qui ne correspondent pas à 100 % à votre terme de recherche. Pour trouver une chaîne qui fait partie de votre programmation personnelle, accédez à Mes contenus, où vous pouvez également ajouter d’autres réseaux à votre rotation.

Kourtnée Jackson/CNET

L’application Hulu est similaire partout Apple TV, Roku et Amazon Fire TV Stick, tant dans le contenu que dans la mise en page. Il est un peu plus réparti sur les écrans des téléphones iPhone et Android pour une navigation plus facile, mais il est généralement le même.

Lorsque vous sélectionnez une émission ou un film à regarder, vous avez la possibilité d’avancer ou de rembobiner rapidement (sauf via des publicités). Vous pouvez cliquer sur l’engrenage des paramètres et choisir d’ajouter des sous-titres, modifier vos paramètres audio ou la qualité vidéo et activer ou désactiver la lecture automatique. Le contenu que vous choisissez apparaîtra également dans votre section Mes contenus en haut de votre page d’accueil pour un accès plus facile.

Mais un mot sur la lecture automatique. Parfois, vous regardez une émission de télévision ou un film et avant la fin, Hulu l’interrompt et commence à lire la vidéo suivante. Qu’il s’agisse d’un épisode d’une émission ou d’un autre film, la lecture automatique peut démarrer et interrompre les dernières minutes de l’expérience de visionnage. Pour cette raison, cela vaut la peine d’utiliser l’un de nos Hulu trucs et astuces pour désactiver la fonctionnalité.

Oui : profils et hubs. Bouh : Pas beaucoup de 4K (et seulement un peu de HDR)

Vous pouvez ajouter jusqu’à six profils utilisateur à votre compte Hulu pour obtenir des recommandations personnalisées et des listes de surveillance pour différents membres de la famille ou autres sur un seul compte. Donnez une note positive ou négative aux émissions et aux films pour améliorer le moteur de recommandation du service. Hulu vous dit aussi quels films et émissions arriveront le mois prochainet qui expirent, directement sur son site – ce que Netflix ne fait pas.

Bien que les algorithmes de recherche et la mise en page de Hulu puissent parfois être frustrants, son onglet Hubs est un bonus supplémentaire pour ceux d’entre nous qui aiment les choses organisées. Ici, il est facile de naviguer vers des chaînes comme Bravo, FX ou Cartoon Network, de cliquer sur la section sports ou de vous diriger directement vers des collections en streaming telles que Black Stories, Anime et Hulu Originals. Il existe également un hub pour les titres pour lesquels la description audio est activée, une fonctionnalité qui permet aux personnes malvoyantes d’accéder via la narration audio.

La qualité vidéo sur Hulu va jusqu’à 4K et varie en fonction de ce que vous regardez et de l’appareil que vous utilisez. La qualité diffère également en fonction de votre bande passante disponible. Si vous souhaitez éviter que Hulu ne consomme toutes vos données, vous pouvez prendre les mesures décrites sur son site Web pour ajustez vos paramètres d’utilisation des données.

La bibliothèque de contenu 4K Ultra HD de Hulu s’agrandit et comprend la plupart des originaux Hulu, mais elle est encore loin des bibliothèques 4K de Netflix, Prime Video et Disney Plus. Les utilisateurs de Hulu peuvent désormais diffuser une sélection de Hulu Originals dans HDR — y compris HDR10, HDR10 Plus et Dolby Vision sur certains appareils. Ceci est utile, car nous avons constaté que le HDR offre en fait une amélioration plus notable de la qualité d’image, en particulier sur un bonne téléque la résolution 4K.

Devriez-vous vous procurer Hulu ?

Selon le forfait que vous choisissez, Hulu coûte entre 8 $ et 18 $ par mois pour le service de streaming, ce qui en fait un choix compétitif si vous cherchez à suivre les nouvelles émissions et à trouver une solide collection d’anciens et de nouveaux films. Vous pouvez économiser encore plus d’argent avec Disney Bundle. Si vous souhaitez essayer le service de streaming, vous pouvez démarrer un essai gratuit de 30 jours.