Pour le public en quête d’évasion, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour vanter un film sur la maladie en phase terminale. Pourtant, il pourrait être utile de savoir que «Hope», un drame largement autobiographique de l’écrivain et réalisateur norvégien Maria Sodahl, n’est ni misérabiliste ni sentimental. Au lieu de cela, c’est une observation presque brutalement honnête d’une relation calcifiée forcée de s’adapter à une nouvelle réalité terrifiante. Anja (Andrea Braein Hovig) et Tomas (Stellan Skarsgard) ont une maison confortable à Oslo, six enfants entre eux et un partenariat domestique de deux décennies. Chorégraphe de talent, Anja a délaissé sa carrière tandis que Tomas, metteur en scène de théâtre, a travaillé et voyagé sans relâche. Au moment où Anja apprend que le cancer du poumon qu’elle a enduré l’année précédente s’est métastasé dans son cerveau et est probablement incurable, les deux se sont tellement éloignés que la survie de la relation est aussi incertaine que son pronostic.

«Nous ne pouvions même pas rester ensemble quand les temps étaient bons», rappelle-t-elle amèrement à Tomas. Le diagnostic l’a libérée pour dire l’innommable, sa franchise laissant Tomas frappé et trop souvent perdu pour les mots. Mais Skarsgard, remplissant ses traits lourds de douleur et de perplexité, donne à l’impassibilité du personnage une éloquence inhabituelle. Et alors que les rendez-vous médicaux nerveux alternent avec les fêtes de famille animées (le film se déroule à Noël et au Nouvel An), la distance émotionnelle du couple reste une constante déchirante.