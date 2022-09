Revue ‘Hocus Pocus 2’: l’ensorcelante Bette Midler recrée l’ancienne magie sur Disney Plus

Sœurs! All Hallow’s Eve est devenue une nuit de gambades, où les enfants portent des costumes et se déchaînent – et regardent des suites de films des années 90 sur Disney+. La suite effrayante Hocus Pocus 2 est le dernier raid d’archives minières nostalgiques de Disney, réunissant les sorcières Bette Midler, Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy de la comédie scandaleuse de 1993.

Diffusé à partir de vendredi sur Disney Plus, Hocus Pocus 2 commence de manière prometteuse. Comme l’original, cela commence dans un passé lointain – mais là où le premier film commençait avec un petit enfant assassiné et trois femmes lynchées (tout un coup d’envoi pour un film familial), la suite remonte à 1653 pour l’histoire d’origine du jeune Les sœurs Sanderson agacent les habitants puritains de Salem, dans le Massachusetts. C’est une ouverture amusante qui suggère que toutes les personnes impliquées comprennent la mission, en particulier un Taylor Henderson qui clignote les yeux en tant que jeune Winifred (avec une dentisterie distinctive).

Coupure à Salem d’aujourd’hui. C’est Halloween, mais plus important encore, un anniversaire, un petit ami et une fête interdite provoquent un drame pour trois camarades de classe adolescents. L’angoisse des adolescents pâlit dans l’insignifiance lorsqu’ils ressuscitent par inadvertance Winifred, Mary et Sarah, jouées avec un goût exagéré familier par Midler, Najimy et Parker. Une fois de plus, ces trois-là passent la nuit à semer le trouble dans le monde moderne, avec des enjeux magiques plus élevés que jamais.

Le premier Hocus Pocus était un chaudron caquetant de chaos de camp, et c’est là que la suite excelle : les trois stars originales reviennent dans leurs rôles comme si elles avaient été évoquées directement à partir de l’original (sérieusement, regardez les deux films à la suite). Ils semblent avoir un bon vieux temps, traquant de manière hilarante à travers le cadre comme un seul et tirant des zingers avec délectation. SJP en particulier vole d’innombrables images avec ses gambades comiques en arrière-plan. Dans au moins une scène, le rire du trio semble réel.

Et c’est campy car tous sortent, bien sûr. Le film original était apparemment quelque chose d’un flop, mais a pris une nouvelle vie en tant que tradition d’Halloween pour les enfants et adultes. Dirigés par Anne Fletcher, directrice de Step Up, 27 Dresses, Hot Pursuit et Dumplin’, les créateurs de Hocus Pocus 2 le savent trop bien. Les Sanderson se lancent dans un numéro musical fabuleux mais inexplicable au moment où ils sont ressuscités (ce qui conduit à une excellente peur du saut, donc je vais le permettre). La star de Ted Lasso, Hannah Waddingham, donne aux trois stars une course pour leur argent dans les enjeux de vampire, et le trio organise même un spectacle de dragsters entouré d’anciens élèves de RuPaul’s Drag Race déguisés en tristement célèbres sœurs Sanderson. Ce qui est très amusant.

Malheureusement, ce qui devrait être un jeu croustillant de 90 minutes perd un peu de son éclat en seconde période. En tant que leader de l’adolescente, Whitney Peak et Belissa Escobedo sont engageantes mais ont très peu de travail. Aucun des nouveaux personnages ne s’avère aussi intéressant, Sam Richardson ne recevant à peine aucune ligne pouvant être qualifiée de blague. Tony Hale en particulier est coincé dans un rôle ingrat en tant que maire profondément pas drôle de la ville dont la personnalité principale est un bâillon déconcertant sur les pommes d’amour, ou quelque chose comme ça.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, l’énergie anarchique des scènes précédentes s’enlise dans une action / aventure ennuyeuse à la Harry Potter, avec des éclairs en duel dans une forêt sous-éclairée. Peut-être passionnant pour les jeunes modernes élevés avec un régime de péril plus intense que l’original proposé, mais cela continue un peu.

Comme le récent Pinocchio (un autre Disney Plus rechapé), Hocus Pocus 2 est encore un autre film moderne qui est frustrant et obscur. Les scènes de jour s’estompent sous une palette désaturée qui ne correspond pas du tout au matériau coloré, et les scènes de nuit sont souvent trop sombres pour voir ce qui se passe. Sérieusement, Disney, prends cet argent de Mickey et investis dans des lumières.

Petits bémols cependant. Malgré tous ses défauts, c’est un million de kilomètres de mieux que le redémarrage saisonnier précédent de Disney Plus des années 90, le tout à fait lamentable Home Sweet Home Seul. Les Midler, Najimy et Parker réunis qui se déchaînent (amok, amok, amok) apportent assez de cette vieille magie noire pour porter cette câpre fantaisiste et l’empêcher de se sentir trop encaissée. Il y a même une touche de pathétique ajoutée à la vie des Sanderson hilarants et diaboliques.

Hocus Pocus 2 jette principalement les mêmes ingrédients dans le chaudron, mais c’est toujours un puissant breuvage de sorcières. Venez, nous volons!

