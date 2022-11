Revue « Her Loss » de Drake et 21 Savage : une expérience fringante

Et donc “Her Loss” est, à bien des égards, un terrain de jeu pour Drake. Les riffs exubérants de “Circo Loco” sur “One More Time” de Daft Punk dans une concession à la lueur pop. Il y a un motif de flux et une expérimentation mélodique sur “Backoutsideboyz”. « Heures en silence » est une classe de maître sur les auto-éviscérations et les récriminations de Drake : « Il y a trois versions de l’histoire, ma fille / Celle que tu sous-tweets, celle que ton chat de groupe peut lire, celle que tu viens me raconter. ” Sur “Rich Flex”, il y a une série d’acronymes particulièrement effrontés : CMB, CMG, B&B, PND, PTSD, TMZ, GMC, B&E, DMC, BRB.

Parce que cet album arrive avec des enjeux légèrement inférieurs à ceux d’une version autonome de Drake, cela lui permet également de se pencher sur ses impulsions profondément paillardes. Une partie de l’appel continu de Drake est qu’il y a encore un peu de frisson à l’entendre à son plus brut, preuve que l’artiste le plus adroit de la dernière décennie veut toujours jouer dans la boue. Cette tendance se répète tout au long de l’album, en particulier sur “On BS”, où il rappe sur le club de strip-tease avec une toxicité clignotante : “Je suis un gentleman, je suis généreux / Je souffle un demi-million sur vous, putes, je suis une féministe.

Mais “Her Loss” présente également l’autre côté de Drake, celui dont le véritable sujet est sa propre ascendance. “Middle of the Ocean”, une rumination de six minutes à la fin de l’album, est un classique de cette approche. Le rap est un peu lent, comme s’il accédait aux souvenirs en temps réel : “Pour ton anniversaire, ton homme a eu une table à hibachi/La dernière fois que j’y ai mangé, Wayne faisait des numéros sur la tasse comme Yahtzee/Et Paris Hilton était esquivant régulièrement les paparazzi.

Ce sont les paroles les plus vives de l’album, et aussi celles qui l’ancrent dans les gestes les plus familiers de Drake sans concéder à ce qu’il faut pour faire de Drake une figure aussi cruciale que lui. Et peut-être qu’au milieu de sa carrière, il se sentira moins attaché que jamais.

“Je pensais que j’étais une pop star”, rappe-t-il sur “More M’s”. “Je les ai appâtés.”

Drake et 21 sauvages

“Sa perte”

(OVO/République/Slaughter Gang/Epic)